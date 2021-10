Πολιτική

Διπλωματικές πηγές για Τουρκία: Οξύμωρο να μας κατηγορεί, ενώ παραβιάζει τα δικαιώματά μας

Στις προκλήσεις της Τουρκίας και τις απειλές σε Ελλάδα και Κύπρο απαντούν με αιχμηρό τρόπο διπλωματικές πηγές.



Είναι τουλάχιστον οξύμωρο ότι μία χώρα, η οποία απειλεί την Ελλάδα με πόλεμο εφόσον η χώρα μας εφαρμόσει τα νόμιμα δικαιώματά της, παραβιάζει σχεδόν καθημερινά την κυριαρχία και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα, καθώς και της Κυπριακής Δημοκρατίας, και εκτοξεύει απαράδεκτες προκλητικές δηλώσεις και απειλές, παράλληλα μας κατηγορεί ότι αποσταθεροποιούμε την Ανατολική Μεσόγειο, σημειώνουν διπλωματικές πηγές.

Η χώρα μας θα συνεχίσει να δρα με αποκλειστικό γνώμονα την προάσπιση των εθνικών μας συμφερόντων και την προώθηση της ασφάλειας και της σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή, έχοντας ως πυξίδα τον σεβασμό του διεθνούς δικαίου και ιδιαίτερα του διεθνούς δικαίου της θάλασσας. Απορρίπτουμε στο σύνολό τους τις αβάσιμες τουρκικές αιτιάσεις, καταλήγουν οι ίδιες πηγές.

Χθες, ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών, Μεβλούτ Τσαβούσολγου δήλωσε μιλώντας στο TRT World ότι στην Ανατολική Μεσόγειο τα «νόμιμα δικαιώματα» και η «κυριαρχία» της Άγκυρας είναι μη διαπραγματεύσιμα και προειδοποίησε με χρήση «σκληρής δύναμης».

«Εμείς τη σκληρή δύναμη τη χρησιμοποιούμε μόνο όταν εξαντληθούν οι άλλες επιλογές και με στόχο να οδηγηθούν τα πράγματα σε διάλογο και σε διπλωματία. Στην Ανατολική Μεσόγειο κινητοποιηθήκαμε, για να αποδείξουμε πως τα νόμιμα δικαιώματα μας και η κυριαρχία μας δεν είναι διαπραγματεύσιμα παράλληλα ο πρόεδρος μας κ. Ερντογάν έκανε κάλεσμα για συνέδριο παράκτιων χωρών στη Μεσόγειο», τόνισε ο Τούρκος ΥΠΕΞ.

