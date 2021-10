Κόσμος

Γκάμπι Πετίτο: Στον αρραβωνιαστικό της ανήκουν τα λείψανα που εντοπίστηκαν

Σύμφωνα με το τηλεοπτικό δίκτυο NBC News, στο σημείο εντοπίστηκαν κόκαλα και ένα κρανίο.

Τα ανθρώπινα λείψανα που εντοπίστηκαν την Τετάρτη σε φυσικό πάρκο στη Φλόριντα ανήκουν στον Μπράιαν Λόντρι, τον αρραβωνιαστικό της Γκάμπι Πετίτο, της νεαρής γυναίκας που εξαφανίστηκε στη διάρκεια ταξιδιού με βανάκι στις ΗΠΑ, ανακοίνωσε χθες, Πέμπτη, η ομοσπονδιακή αστυνομία.

«Σύγκριση των στοιχείων από την οδοντοστοιχία του Λόντρι επιβεβαίωσαν ότι τα λείψανα που εντοπίστηκαν» του ανήκουν, επεσήμανε το FBI.

Η εξαφάνιση της Πετίτο κατά τη διάρκεια ενός ταξιδιού με αυτοκίνητο μαζί με τον σύντροφό της, έχει συγκλονίσει τις ΗΠΑ.

Η 22χρονη είχε θεαθεί τελευταία φορά ζωντανή στις 26 Αυγούστου και η σορός της ανακαλύφθηκε στις 19 Σεπτεμβρίου κοντά στο κάμπινγκ Spread Creek στο δάσος Μπρίτζερ-Τίτον , στο δυτικό Ουαϊόμινγκ. Σύμφωνα με ιατροδικαστή, η Πετίτο έπεσε θύμα στραγγαλισμού.

Οι γονείς της δήλωσαν την εξαφάνισή της στις 11 Σεπτεμβρίου, ενώ ήδη από την 1η Σεπτεμβρίου ο Μπράιαν είχε επιστρέψει μόνος του με το βαν στο Νορθ Πορτ, στην Φλόριντα, όπου το ζευγάρι κατοικούσε στο σπίτι της οικογένειάς του.

Ο Μπράιαν Λόντρι είχε αρνηθεί να απαντήσει στις ερωτήσεις της αστυνομίας και στη συνέχεια εξαφανίστηκε, με αποτέλεσμα να ξεκινήσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του.

Οι αρχές τον είχαν χαρακτηρίσει «πρόσωπο ενδιαφέροντος για την έρευνα» και του είχαν απαγγείλει κατηγορίες για παράνομη χρήση τραπεζικής κάρτας.

«Αλιγάτορες και ερπετά»

«Είναι ένα επικίνδυνο έργο για τις ομάδες έρευνας που προχωρούν μέσα σε βάλτους γεμάτους αλιγάτορες και ερπετά», επισήμανε η αστυνομία σχολιάζοντας τις έρευνες για τον Λόντρι.

Εκτός από τα λείψανα, στο σημείο εντόπισαν «προσωπικά αντικείμενα, όπως ένα σακίδιο πλάτης και ένα σημειωματάριο, που ανήκαν στον Μπράιαν Λόντρι», σε μια περιοχή που «μέχρι πρόσφατα βρισκόταν κάτω από το νερό», εξήγησε την Τετάρτη ο πράκτορας του FBI Μάικλ Μακφέρσον.

Οι γονείς του νεαρού, ο Κρις και η Ρομπέρτα, «ενημερώθηκαν ότι τα λείψανα (…) ανήκουν στον Λόντρι», επιβεβαίωσε ο δικηγόρος τους Στίβεν Μπερτολίνο.

Τι περιέχει το σημειωματάριο του Λόντρι; Ο νεαρός αυτοκτόνησε; Οι ερευνητές του FBI θα παραμείνουν στην περιοχή «αναμφίβολα πολλές ημέρες», τόνισε ο Μακφέρσον, προκειμένου να προσπαθήσουν να απαντήσει στα πολλά ερωτήματα που έχουν δημιουργηθεί.

