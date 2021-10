Κοινωνία

Δολοφονία στο Αιγάλεω: Παραδόθηκε ο γιος της 57χρονης

Παρουσιάστηκε αυτοβούλως στη Διεύθυνση Ασφάλειας Αττικής.

Παραδόθηκε στην Αστυνομία ο γιος της 57χρονης που κατακρεουργήθηκε στο Αιγάλεω.

Θεωρήθηκε ο βασικός ύποπτος για τη δολοφονία της άτυχης γυναίκας. Φέρεται να αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα, σύμφωνα με πληροφορίες.

Υπενθυμίζεται, ότι η 57χρονη εντοπίστηκε νεκρή, την περασμένη Τετάρτη, μέσα στο σπίτι της, ενώ σύμφωνα με τον ιατροδικαστή έφερε βαθιά τραύματα από μαχαίρι στον λαιμό και το στήθος της.

Σε ανακοίνωση της Αστυνομίας αναφέρεται ότι «παρουσιάσθηκε αυθόρμητα στη Διεύθυνση Ασφάλειας Αττικής ημεδαπός και εξετάζεται για την εμπλική του σε υπόθεση ανθρωποκτονίας 57χρονης ημεδαπής, που διαπράχθηκε την 20η Οκτωβρίου, στο Αιγάλεω».

