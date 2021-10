Αθλητικά

#MeToo - Πετρούνιας: Η Τσαβδαρίδου απαντά για τα περιστατικά βίας στην ενόργανη

Οι δηλώσεις του Λευτέρη Πετρούνια που προκάλεσαν σαλο, η δημόσια συγγνώμη και οι αντιδράσεις. Τι αποκάλυψε η Βασιλική Τσαβδαρίδου.

Σφοδρές αντιδράσεις προκάλεσαν οι δηλώσεις του Ολυμπιονίκη Λευτέρη Πετρούνια για το ελληνικό #MeToo και τις καταγγελίες για σεξουαλική παρενόχληση που συγκλονίζουν τον χώρο του αθλητισμού.

Ο ίδιος μετά τον σάλο, μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1, έκανε λόγο για λανθασμένη διατύπωση και ζήτησε δημόσια συγγνώμη.

«Το Πρωινό» επικοινώνησε με γνωσούς αθλητές, πριν ο Λευτέρης Πετρούνιας, μιλήσει στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1, όπου ζήτησε συγγνώμη.

Την ίδια ώρα, τις δηλώσεις του Λευτέρη Πετρούνια σχολίασε στο «Πρωινό» και η αθλήτρια Ενόργανης Γυμναστικής Βασιλική Τσαβδαρίδου.

Όπως είπε «ο Λευτέρης Πετρούνιας ανακάλεσε κατά κάποιο τρόπο και ζήτησε συγγνώμη». Ωστόσο, όπως είπε η Βασιλική Τσαβδαρίδου ο Λευτέρης Πετρούνιας αναφέρθηκε σε περιστατικά που αφορούν σε ψυχολογική βία σημειώνοντας πως «γνωρίζοντας τις καταγγελίες που έγιναν στην ενόργανη γυμναστική αφορούν σωματική βία, λεκτική βία και σεξουαλική παρενόχληση».

Μάλιστα, η κ Τσαβδαρίδου αποκάλυψε ότι η ίδια έχει δεχτεί σωματική, λεκτική και ψυχολογική βία από προπονήτρια. «Έχω φάει σφαλιάρα από προπονήτρια».

«Ξεκινήσαμε από 7 ετών και αυτά συνέβησαν στην πορεία μας μέχρι να γίνουμε 16 ετών» είπε και σημείωσε ότι «δεν τα λέγαμε στους γονείς μας γιατί φοβόμασταν τις αντιδράσεις των προπονητών»

