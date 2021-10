Κοινωνία

Ρόδος - 8χρονη: Στην Εισαγγελία η δικογραφία για την κακοποίηση του παιδιού

Τι είπε στον ΑΝΤ1 η θεία του παιδιού, η οποία ομολόγησε την κακοποίηση του κοριτσιού.

Με τον διορισμό παιδοψυχίατρου, που θα αποφανθεί εν ευθέτω χρόνω για την ψυχική υγεία του 8χρονου κοριτσιού και η γνωστοποίηση του διορισμού του στην 50χρονη θεία του, υπόλογη για την κακοποίησή του, ολοκληρώθηκε το πρώτο στάδιο της προανάκρισης που διενεργήθηκε για την πολύκροτη υπόθεση, από τους επιτελείς της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Ρόδου.

Την Πέμπτη η θεία του παιδιού βρέθηκε στην Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Ρόδου, κληθείσα αρμοδίως, για να της γνωστοποιηθεί ο διορισμός του παιδοψυχίατρου και να ασκήσει, αν επιθυμεί το νόμιμο δικαίωμά της, διορισμού τεχνικού συμβούλου.

Η δικογραφία, που περιλαμβάνει πέραν της ανωμοτί καταθέσεως της θείας και ανωμοτί κατάθεση του παππού, 9 μαρτυρικές καταθέσεις μελών της οικογενείας και τρίτων γνωστών, αλλά και τα ευρήματα των εργαστηριακών εξετάσεων καθώς και γνωμοδοτήσεις και εκθέσεις ιατροδικαστή, γυναικολόγου και μικροβιολόγου, υποβλήθηκε χθες το μεσημέρι ενώπιον της Εισαγγελέως Πλημμελειοδικών Ρόδου για τα περαιτέρω.

Αναμένεται να διαπιστωθεί αν θα ζητηθεί να συμπληρωθεί και με νέες προανακριτικές πράξεις ή αν από το στάδιο αυτό, σύμφωνα με το συλλεγέν μέχρι σήμερα υλικό, κριθεί ότι προκύπτουν επαρκείς αποχρώσες ενδείξεις για την άσκηση ποινικών διώξεων.

Ασφαλείς πληροφορίες της εφημερίδας “Δημοκρατική” αναφέρουν ότι η Εισαγγελία Πλημμελειοδικών Ρόδου δεν έχει ακόμη καταλήξει στο τι ακριβώς έχει συμβεί και μελετά διεξοδικά τα στοιχεία για να αποφανθεί “εφ’ όλης της ύλης”.

Πρωταρχικό μέλημα της Εισαγγελίας και κυρίως της Εισαγγελέως Ανηλίκων είναι να ληφθεί μέριμνα για το παιδί αλλά και να υπάρξει πλήρης κοινωνική έρευνα και για τα αδέλφια του.

Υπενθυμίζεται ότι τελευταίος κατέθεσε προχθές ο πατέρας της 8χρονης, ναυτικός, που επέστρεψε στη Ρόδο μετά από ένα πολυήμερο ταξίδι.

Στο μεταξύ ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι η 50χρονη θεία του παιδιού, που ομολόγησε ότι εξύφανε ένα σατανικό σχέδιο για να αποσπάσει ευτελή ποσά από την μητέρα και τον παππού του, μη διστάζοντας μάλιστα να διακορεύσει τον παρθενικό του υμένα για να πείσει πως υπέστη σεξουαλική κακοποίηση τώρα επιδιώκει να… ανακαλέσει!

«Έχω πέσει θύμα. Ήταν όλοι βαλτοί απέναντί μου. Είμαι ο πιο ελαφρύς κρίκος και μου την κάνανε την δουλειά. Είμαι ο πιο αδύναμος κρίκος, δεν έχω λεφτά, δεν έχω τίποτα, σου λέει “αυτή θα κατηγορήσουμε”», είπε στον ΑΝΤ1 η 50χρονη, που δηλώνει θύμα, εξηγώντας ότι πιέστηκε και εξαπατήθηκε από τις Αρχές για να υπογράψει την ομολογία της.

Όπως είπε στον ΑΝΤ1, «αν ήμουν απάτη θα είχα και ένα σπίτι, θα είχα και ένα δωμάτιο να κοιμόμουν και όχι να κοιμάμαι στους δρόμους. Αν δείτε την φωτογραφία, η μάνα έχει αγγίξει. Όχι εγώ. Εγώ είμαι αγράμματη γυναίκα, με βάλανε και υπόγραψα. Από εκεί και πέρα τι διάολο έγραφε, δεν ξέρω. Είμαι αγράμματη σας λέω».

Τι λέει για την οικογένεια της 8χρονης

Η 50χρονη τα γυρίζει και δίνει μια διαφορετική εξήγηση για το τι συνέβη. Όπως λέει, η μητέρα της 8χρονης ήταν εκείνη που άγγιξε την μικρή, εκείνη που έβγαλε την επίμαχη φωτογραφία με τα γεννητικά όργανα του κοριτσιού και εκείνη που έστησε την πλεκτάνη, όπως υποστηρίζει η θεία του κοριτσιού – εξαδέλφη του πατέρα της 8χρονης - για να καλύψει κάποιο δικό της πρόσωπο.

Όπως επιμένει η θεία της μικρής, μιλώντας στον ΑΝΤ1, «100% κόβω το κεφάλι μου, είναι ο σύντροφός της και πάει να κατηγορήσει εμένα, για να καλύψει τον σύντροφό της ή όποιος άλλος είναι τέλος πάντων, πάει να τον καλύψει. Δεν το πείραξα το παιδί καθόλου, καθόλου δεν το πείραξα το παιδί. Για όνομα του Θεού. Έξι παιδιά έχω και τρία εγγόνια. Δεν το κάνω στα παιδιά μου και στα εγγόνια μου, θα το κάνω σε ξένο παιδί; Είμαστε σοβαροί;».

Ακόμη, υποστηρίζει ότι βρέθηκε στο σπίτι της 8χρονης επειδή της τηλεφώνησε η μητέρα του κοριτσιού. Όταν είδε την 8χρονη, θεωρώντας ότι είχε κακοποιηθεί, όπως λέει, απείλησε την μητέρα ότι θα την καταγγείλει και η μητέρα έστησε την πλεκτάνη, για να την αποτρέψει να γίνει καταγγελία σε βάρος της!

«Απλώς το παιδί είχε ουρολοίμωξη, μεγάλης μορφής και εμείς νομίζαμε ότι ήταν βιασμένο. Δεν της είπα ότι είναι βιασμένο, “μπορεί να είναι” είπα και δεν ζήτησα εγώ από κανέναν λεφτά», υποστηρίζει η 50χρονη.

