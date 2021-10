Αθλητικά

Σταματοπούλου: Το σύνδρομο "stiff-person" και ο πρωταθλητισμός

Η Αλεξάνδρα Σταματοπούλου, είναι πρωταθλήτρια κολύμβησης ΑμεΑ και πριν από λίγα χρόνια διαγνώσθηκε με το σύνδρομο «δύσκαμπτου ανθρώπου».

Η Αλεξάνδρα Σταματοπούλου, είναι πρωταθλήτρια κολύμβησης ΑμεΑ και πριν από λίγα χρόνια διαγνώσθηκε με σύνδρομο stiff-person, ωστόσο δεν το έβαλε κάτω αλλά ασχολήθηκε και με τον αθλητισμό.

Η Αλεξάνδρα Σταματοπούλου μίλησε στο «Πρωινό» για το σύνδρομο «δύσκαμπτου ανθρώπου», όπως λέγετε στα ελληνικά το πρόβλημα της, και για τον τρόπο που το αντιμετώπισε.

Όπως είπε δεν γεννήθηκε έτσι, τα συμπτώματα άρχισαν όταν ήταν 14 ετών και τότε έλαβε κάποια αγωγή, η οποία όπως δεν την βοήθησε. Τα συμπτώματα που είχε στην αρχή ήταν μούδιασμα στα χέρια, ενώ είχε και συχνές πτώσεις.

Η πάθησή της, όπως ανέφερε, το 2011 εξελίχθηκε άσχημα, καθώς αδράνησαν οι μύες της σε όλο το σώμα και δεν είχε καθόλου μυϊκό σύστημα, κάτι που την οδήγησε στο νοσοκομείο.

Η διάγνωση τελικά έγινε σε νοσοκομείο της Γαλλίας, καθώς στην Ελλάδα οι γιατροί δεν μπορούσαν να βρουν τι έχει, ενώ όπως είπε χρειάστηκε να αλλάξει σχολείο λόγω της αναπηρίας της.

Μιλώντας για τον αθλητισμό είπε ότι μπήκε τελείως τυχαία στην ζωή της. Στην αρχή αποφάσισε να κάνει θεραπευτική κολύμβηση για να βοηθηθεί σχετικά με το πρόβλημα υγείας της. «Στα 21 ξεκίνησα πρωταθλητισμό μετά από προτροπή του προπονητή μου» είπε.

Η Αλεξάνδρα Σταματοπούλου αναφέρθηκε και στην οικογένειά της. Όπως είπε έχασε την μητέρα πριν από 5,5 μήνες, ζει μόνη της και την βοηθάει και ο πατέρας της όπως μπορεί. Αποκάλυψε, μάλιστα πως είναι υιοθετημένη και είπε πως δεν γνωρίζει προσωπικά τους βιολογικούς της γονείς.

