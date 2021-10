Life

“Το Πρωινό” – Πιτσούλη: Ο Φιλιππίδης έχει τελειώσει από το θέατρο

Τι είπε για τον σύζυγό της με τον οποίο είναι παντρεμένη χρόνια, την πορεία της στην υποκριτική και το ελληνικό #metoo.



Για την πορεία στην υποκριτική, την οικογένειά της, αλλά και για τις καταγγελίες που συγκλονίζουν το καλλιτεχνικό χώρο το τελευταίο διάστημα, μίλησε η ηθοποιός Πηνελόπη Πιτσούλη, που βρέθηκε καλεσμένη στο «Πρωινό».

Όπως είπε είναι παντρεμένη 56 χρόνια με τον σύζυγό της, τον συγγραφέα Γιώργο Χασάπογλου. Όπως είπε το μυστικό είναι να θαυμάζεις τον άντρα σου. Για το πως γνωρίστηκαν και για το αν ήταν κεραυνοβόλος έρωτας, η Πηνελόπη Πιτσούλη είπε «ο άνδρας μου λέει ότι ήταν έρωτας κεραυνοβόλος, εγώ δεν ξέρω», ενώ αναφέρθηκε και στην πρώτη τους γνωριμία και το πρώτο ραντεβού.

Ωστόσο, παραδέχτηκε ότι όλα έγιναν πολύ γρήγορα. «Γνωριστήκαμε αρχές Σεπτεμβρίου και παντρευτήκαμε Γενάρη», ενώ αποκάλυψε ότι όταν γνώρισε τον σύζυγό της ήταν αρραβωνιασμένη με κάποιον άλλο και τον χώρισε για να παντρευτεί τον Γιώργο Χασάπογλου.

Αναφερόμενη στο ελληνικό #metoo και στα όσα έχουν γίνει γνωστά, μεταξύ άλλων, και για τον Πέτρο Φιλιππίδη, με τον οποίο συνεργάζονταν σε σήριαλ, όταν όλα αποκαλύφθηκαν, η κ. Πιτσούλη, είπε πως ήταν «κεραυνός εν αιθρία».

Όπως είπε ο Πέτρος Φιλιππίδης ήταν πολύ ευγενικός, διαβασμένος, στηω ώρα του και δοτικός. Ωστόσο, αποκάλυψε ότι αρκετοί της είπαν ότι είναι ένα ιδιότροπο πλάσμα και κακότροπος.

«Δεν δικαιολογώ κανέναν. Τι κενά αέρος είχε μέσα στη ψυχή του δεν ξέρω. Είναι τερατούργημα αυτό που ακούστηκε ότι έκανε» και πρόσθεσε πως «δεν μπορώ να καταλάβω γιατί κάποιος έχει κακοποιητική συμπεριφορά».

«Πιστεύω ότι Φιλιππίδης έχει τελειώσει από το θέατρο», είπε, ενώ αναφέρθηκε και στον Γιώργο Κιμούλη. Ανέφερε ότι έχει συνεργαστεί μαζί του και τον χαρακτήρισε «περίεργο παιδί».

