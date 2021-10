Πολιτική

Μέρκελ: Διήμερη επίσκεψη στην Αθήνα

Αναλυτικά το πρόγραμμα της Άγκελα Μέρκελ και η ατζέντα της συνάντησης με τον Κυριάκο Μητσοτάκη.



Την Αθήνα θα επισκεφθεί, στις 28 και 29 Οκτωβρίου, η καγκελάριος 'Αγγελα Μέρκελ, ανακοίνωσε η αναπληρώτρια κυβερνητική εκπρόσωπος Ουλρίκε Ντέμερ.

Τη σχετική πρόκληση προς την Γερμανίδα Καγκελάριο είχε απευθύνει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε τετ α τετ που είχε με μαζί της στο περιθώριο της πρόσφατης Συνόδου Κορυφής στη Σλοβενία.

Η κυρία Μέρκελ είχε αποδεχθεί άμεσα την πρόσκληση και το μόνο που απέμενε να οριστεί ήταν η ημερομηνία της επίσκεψης.

Η κ. Μέρκελ θα έχει την Πέμπτη (28/10) το βράδυ δείπνο με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, με τον οποίο θα συναντηθεί και την Παρασκευή (29/10) στο Μέγαρο Μαξίμου. Η κοινή συνέντευξη Τύπου έχει προγραμματιστεί για τις 12:30.

Κατά τη συνάντηση με τον πρωθυπουργό, θα συζητηθούν οι διμερείς σχέσεις, θέματα ευρωπαϊκής και διεθνούς πολιτικής και η οικονομική συνεργασία, πρόσθεσε η κυρία Ντέμερ.

Η Γερμανίδα Καγκελάριος, την Παρασκευή, θα γίνει δεκτή από την Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου, ενώ θα συναντήσει και νέους εκπροσώπους της Κοινωνίας των Πολιτών.

