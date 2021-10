Life

Όμιλος ΑΝΤΕΝΝΑ: ο Ερυθρός Σταυρός τίμησε τον Θοδωρή Κυριακού (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Ε.Ε.Σ. τίμησε τον Όμιλο ΑΝΤΕΝΝΑ και τον Πρόεδρο του, Θοδωρή Κυριακού, για την έμπρακτη στήριξη στο έργο προσφοράς του Οργανισμού, μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές του Αυγούστου.

Σε μια λαμπρή εκδήλωση, στο Ζάππειο Μέγαρο, ο Πρόεδρος του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού απένειμε την ανώτερη τιμητική διάκριση, τον Χρυσό Σταυρό μετά χρυσού κλάδου Δάφνης στον Πρεδρο του Ομίλου ΑΝΤΕΝΝΑ κ. Θοδωρή Κυριακού, για την πολύτιμη προσφορά του στους πληγέντες από τις πυρκαγιές του καλοκαιριού.

Ο Πρόεδρος του Ομίλου ΑΝΤΕΝΝΑ κ. Θοδωρής Κυριακού στην ομιλία του, μεταξύ άλλων, ανέφερε:

"Είναι τιμή μου που βρίσκομαι σήμερα εδώ ανάμεσα σε ανθρώπους που έχουν ως πυξίδα την ανιδιοτελή προσφορά στο συνάνθρωπο. Η προσήλωση στην προσφορά υπάρχει στο όραμα του ΑΝΤΕΝΝΑ από την ίδρυσή του. Δεν είναι θέμα υποχρέωσης, είναι θέμα συνείδησης. Σε όλες τις δύσκολες στιγμές από το 1989 που ξεκινήσαμε μέχρι και σήμερα είμαστε και θα παραμείνουμε δίπλα στην ελληνική κοινωνία , είμαστε και θα παραμείνουμε στο πλευρό όσων χρειάζονται βοήθεια και στήριξη. Φέτος το καλοκαίρι η χώρα μας δοκιμάστηκε σκληρά από τις καταστροφικές πυρκαγιές και η οικογένεια του ΑΝΤΕΝΝΑ δήλωσε – όλη η οικογένεια, παρών, συμπαραστάθηκε ενεργά στους πληγέντες και απέδειξε για ακόμη μία φορά ότι η συνεισφορά και αλληλεγγύη είναι αναπόσπαστο κομμάτι της ταυτότητας της οικογένειάς μας, της οικογένειας του ΑΝΤΕΝΝΑ. Μέσα από ένα μαραθώνιο ανταποκρίσεων από τα πύρινα μέτωπα, ο ΑΝΤΕΝΝΑ μετέδωσε όλες τις εικόνες, όπως είδατε, και τις εξελίξεις της πύρινης τραγωδίας. Αυτό είναι η δουλειά μας, να παρέχουμε την πιο έγκυρη ενημέρωση.

Νιώσαμε, όμως, την ανάγκη να μην περιοριστούμε στον πρωταρχικό μας, στη βασική μας αποστολή, στην ενημέρωση, στο να καταγράψουμε την προβολή της καταστροφής. Πήραμε την απόφαση να συντάξουμε όλες τις δυνάμεις μας μαζί με τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό σε μία συνεργασία για την άμεση ανακούφιση και στήριξη των συνανθρώπων μας που επλήγησαν. Γι’ αυτό το σκοπό, ο ΑΝΤΕΝΝΑ δημιούργησε, όπως είδατε, μια ειδική τηλεφωνική γραμμή υποστήριξης για την προσφορά οικονομικής βοήθειας σε όλους όσοι είδαν τις περιουσίες τους να καταστρέφονται σε μία στιγμή μέσα. Τόσο το δημοσιογραφικό και το τεχνικό δυναμικό του σταθμού, που βρέθηκε στην πρώτη γραμμή με 24ωρα ρεπορτάζ, όσο και όλα τα πρόσωπα του καναλιού, που διέθεσαν τις δυνάμεις τους για αυτό το σκοπό, κατάφεραν να αγγίξουνε και να κινητοποιήσουν τους πολίτες με αποτέλεσμα οι αποθήκες του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού να γεμίσουνε με είδη πρώτης ανάγκης μέσα σε περίπου 2 μέρες. Με αυτό τον τρόπο ευαισθητοποιήσαμε και το βασικότερο συσπειρώσαμε τους τηλεθεατές μας, ασχέτως πεποιθήσεων, ηλικίας, κομματικής προέλευσης ή προτεραιοτήτων να συγκεντρώσουν 2,8 εκατομμύρια ευρώ. Και σε αυτό το σημείο θα ήθελα πραγματικά δημοσίως να ευχαριστήσω όλους τους Έλληνες που μοιράστηκαν και στήριξαν το όραμά μας και έτσι καταφέραμε να συγκεντρωθεί αυτό το ποσό, ειδικά σε μία τόσο δύσκολη συγκυρία για τη χώρα. Είμαστε συγκινημένοι από την ανταπόκριση του κόσμου, που δεν είναι η πρώτη φορά που κάνει τέτοιες ενέργειες ο ΑΝΤΕΝΝΑ.

Δεν υπάρχει χρονιά που να μην κάνει τέτοιες ενέργειες ο ΑΝΤΕΝΝΑ και είναι πραγματικά συγκινητικό ότι ο κόσμος ανταποκρίθηκε και απέδειξε πως η ανθρωπιά είναι βαθιά ριζωμένη στο DNA ΤΟΥ Έλληνα. Είμαστε ευγνώμονες που ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός στάθηκε αρωγός σε αυτή την πρωτοβουλία προσφοράς και αλληλεγγύης. Ευχαριστούμε κ.Πρόεδρε. Αγαπητέ κ. Πρόεδρε, κ. Αυγερινέ θέλω να σας ευχαριστήσω και εγώ για τα θερμά σας λόγια. Θέλω επίσης να εκφράσω το βαθύ σεβασμό μου για το πολύτιμο έργο και τη δράση του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Όπως είπατε και προηγουμένως , από το 1877 μέχρι και σήμερα ο Οργανισμός σας παραμένει αφοσιωμένος σε διεθνείς ανθρωπιστικές αρχές, στην αλληλεγγύη, στον εθελοντισμό, στην προσφορά βοήθειας προς το συνάνθρωπο. Η τιμή που μου απονείματε σήμερα τη λαμβάνω εκ μέρους όλων αυτών που προσέφεραν σε αυτή την προσπάθεια και όλων των μελών της οικογένειας του ΑΝΤΕΝΝΑ. Και αποδεικνύει για άλλη μία φορά η οικογένεια του ΑΝΤ1 πως έμπρακτα υπάρχει μία μεγάλη στενή σχέση εμπιστοσύνης που έχει χτίσει με την ελληνική κοινωνία εδώ και 30 χρόνια. Ο Όμιλος ΑΝΤΕΝΝΑ να είστε βέβαιος ότι θα συνεχίσει να αξιοποιεί τη δύναμή του και θα συνεχίσει να αναπτύσσει έντονες δραστηριότητες σε ευαίσθητα κοινωνικά ζητήματα , που αγγίζουν την ελληνική οικογένεια σε κάθε γωνιά της χώρας.

Είναι δέσμευσή μας να συνεχίσουμε στο μέλλον με ήθος, σεβασμό και αίσθημα ευθύνης να στεκόμαστε πάντα δίπλα στο έργο του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού και του Ερυθρού Σταυρού σε όλες τις χώρες – σε 22 χώρες- που δραστηριοποιείται ο Όμιλος. Καθήκον μας είναι να ανταποκρινόμαστε πάντα με όλες μας τις δυνάμεις στις ανάγκες των πολιτών και στις έκτακτες καταστάσεις όποτε και όπου συμβούν.

Ο Όμιλος ΑΝΤΕΝΝΑ, έχοντας ως διαχρονικές αξίες την ευαισθησία και την αλληλεγγύη ήταν είναι και θα είναι πάντα άρρηκτα συνδεδεμένη με την κοινωνία και πάντα δίπλα στους συνανθρώπους που χρειάζονται στήριξη."

Όμιλος ΑΝΤΕΝΝΑ και Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός ένωσαν τις δυνάμεις τους

Ο Όμιλος ΑΝΤΕΝΝΑ μαζί με τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό ένωσαν το καλοκαίρι, τις δυνάμεις τους για να στηρίξουν τους χιλιάδες συμπολίτες μας που επλήγησαν από τις πυρκαγιές.

Για τους συνανθρώπους μας που είδαν την ζωή τους να αλλάζει από την μια στιγμή στην άλλη στην Εύβοια, την Ηλεία, τη Μάνη, την Βαρυμπόμπη και σε άλλες περιοχές της χώρας



Πολιτικοί, επιχειρηματίες και παράγοντες από την κοινωνική ζωή του τόπου παρέστησαν στη λαμπρή τελετή που έγινε στο Ζάππειο, ενώ αναγνώστηκε και το μήνυμα που έστειλε ο πρωθυπουργός.

«Συγχαίρω τον Ερυθρό Σταυρό για την διαχρονική προσφορά του στους συμπολίτες μας που έχουν ανάγκη. Είναι το συνώνυμο της αλληλεγγύης στον συνάνθρωπο. Συγχαίρω, επίσης, τον Θοδωρή Κυριακού καθώς ο όμιλος ANTENNA και ο πρόεδρος του, για άλλη μία φορά κινητοποιήθηκαν δείχνοντας ευαισθησία σε κοινωνικά θέματα όπως η παροχή βοήθειας στους πυρόπληκτους», αναφέρει στο μήνυμά του ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και προσθέτει: «Μια πρωτοβουλία που ήρθε να συμπληρώσει τα μέτρα που έλαβε το κράτος. Είναι πραγματικά εντυπωσιακή η ανταπόκριση των συμπολιτών μας στο προσκλητήριο του ΑΝΤΕΝΝΑ και πολύ σημαντικό το ποσόν το οποίο διατέθηκε στον Ερυθρό Σταυρό για να επιτελέσει το έργο του, στο πλευρό της πολιτείας για την επούλωση των πληγών από τις καταστροφικές πυρκαγιές του καλοκαιριού»

Στο ρόλο των εθελοντών του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού αναφέρθηκε ο υπουργός Κλιματικής κρίσης Χρίστος Στυλιανίδης.





Στην εκδήλωση παρουσιάστηκε βίντεο από την δράση των εθελοντών του Ερυθρού Σταυρού, αλλά και βίντεο με τις προσπάθειες που κατέβαλαν ψυχή τε και σώματι οι δημοσιογράφοι και οι τεχνικοί του ΑΝΤ1 καλύπτοντας όλα τα μέτωπα των πυρκαγιών



Η Μαρία Σαράφογλου που παρουσίασε την εκδήλωση αναφέρθηκε στο δύσκολο δημοσιογραφικό έργο σε ενα τόσο μεγάλο γεγονός



Η ανταπόκριση του κόσμου στο κάλεσμα του ΑΝΤ1 και του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού ήταν τεράστια. Συγκεντρώθηκαν και διανεμήθηκαν από κλιμάκια του του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού 300 τόνοι ανθρωπιστικής βοήθειας για τις πυρόπληκτες περιοχές αλλά και το ποσό των 2.800.000 ευρώ.





Ο ΑΝΤ1 τροποποίησε από την πρώτη στιγμή το πρόγραμμά του με σκοπό την άμεση, έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση των πολιτών.



Στην εκδήλωση, τιμήθηκαν και τα 25 τμήματα του Ερυθρού Σταυρού από όλη την Ελλάδα, που βοήθησαν εθελοντικά στις καταστροφικές πυρκαγιές



Με αίσθημα ευθύνης απέναντι στην κοινωνία, ο ΑΝΤ1 έχει τα αντανακλαστικά και ανταποκρίνεται πάντα με όλες του τις δυνάμεις στις ανάγκες των πολιτών και στις έκτακτες καταστάσεις, μέσα από σημαντικές πρωτοβουλίες.

Ειδήσεις σήμερα:

Παρέλαση: υποχρεωτικά με μάσκα οι θεατές

Κορονοϊός: Αρνούνται μετάγγιση με αίμα από εμβολιασμένους

Άλεκ Μπάλντουιν: Συντετριμμένος μετά την τραγωδία στα γυρίσματα της ταινίας

Gallery