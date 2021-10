Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Αρνούνται μετάγγιση με αίμα από εμβολιασμένους

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η αποκάλυψη του προέδρου των εθελοντών αιμοδοτών προκαλεί πραγματικό σοκ.

Μια σοκαριστική αποκάλυψη έκανε ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων Εθελοντών Αιμοδοτών, Χρήστος Πρωτόπαππας, σε συνέντευξη Τύπου, που δόθηκε με αφορμή τη 31η Αμφικτιονία Αιμοδοτών , η οποία πραγματοποιείται στα Χανιά.

Σύμφωνα με τον κ.Πρωτόπαππα, πολίτες που χρήζουν μετάγγισης, αρνούνται να δεχθούν αίμα, αν αυτό προέρχεται από εμβολιασμένους αιμοδότες.

«Υπάρχουν κάποιοι που αρνούνται να δεχτούν αίμα από εμβολιασμένους, γιατί θεωρούν ότι θα περιέχει αντισώματα που εκείνοι δεν επιθυμούν. Είναι μια ακραία στάση και ενώ οι περιπτώσεις αυτές είναι λίγες, δεν αποκλείεται να αυξηθούν, γιατί η παραπληροφόρηση στο ίντερνετ οργιάζει», ανέφερε σχετικά.

Επάρκεια αίματος υπάρχει σήμερα, δεν ήταν όμως έτσι κατά τη διάρκεια της καραντίνας:

«Από τον Σεπτέμβριο του περασμένου έτους και μέχρι σήμερα οι αιμοδότες της χώρας συγκεντρώνουν περισσότερες μονάδες αίματος από όσες χρειάζονται. Ωστόσο, υπήρξε περίοδος κατά τη διάρκεια της καραντίνας όπου αυτό δεν συνέβαινε. Οι ανάγκες για αίμα είναι περίπου 44.000 μονάδες αίματος τον μήνα, ενώ τότε δεν συγκεντρώνονταν ούτε 10.000», είπε ο κ. Πρωτόπαππας και μάλιστα χαρακτήρισε «ανόητους» κάποιους δημάρχους που δεν επέτρεπαν να χρησιμοποιηθούν τα σχολεία, που ήταν έτσι κι αλλιώς κενά, για τις ανάγκες της αιμοδοσίας.

«Αισθανόμαστε μια ντροπή, επί 25 χρόνια οι Ελβετοί μας προσφέρουν παράγωγα αίματος για τους χρόνιους πάσχοντες από θαλασσαιμία, περίπου 25.000 μονάδες αίματος τον χρόνο. Αλλά μας έχουν ειδοποιήσει ότι στο εξής η προσφορά αυτή θα μειώνεται κατά 2.500 μονάδες τον χρόνο», είπε ακόμα ο πρόεδρος των αιμοδοτών.

Η πρόεδρος του συλλόγου εθελοντών αιμοδοτών Χανίων, Δέσποινα Ροδουσάκη, δήλωσε ευτυχής που διοργανώνεται μια τόσο σημαντική για τους αιμοδότες δράση στα Χανιά.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Χανίων, Νίκος Καλογερής και ο Δήμαρχος Χανίων, Παναγιώτης Σημανδηράκης, επισήμαναν ότι η αιμοδοσία είναι ύψιστη πράξη εθελοντισμού και συμβάλλει στη συνοχή της κοινωνίας.

Οι εκδηλώσεις στα Χανιά περιλαμβάνουν την λαμπαδηδρομία αιμοδοτών στην πλατεία Δημοτικής Αγοράς στις 17:00 της Παρασκευής ενώ στις 19:00 θα γίνει η τελετή έναρξης του συνεδρίου αιμοδοτών στο θέατρο “Μίκης Θεοδωράκης”. Το Σαββατοκύριακο, το συνέδριο θα είναι σε εξέλιξη στο ξενοδοχείο Creta Paradise.

Η 31η Αμφικτιονία συνδιοργανώνεται από τον Δήμο Χανίων, την Περιφέρεια Κρήτης και την Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Εθελοντών Αιμοδοτών (Π.Ο.Σ.Ε.Α.) και εκτός από μέλη συλλόγων αιμοδοτών από όλη την Ελλάδα και επιστήμονες-ομιλητές θα συμμετάσχει και η Αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας, κα. Γκάγκα.

Πηγή: zarpanews.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Lilibet Diana: Λιώνει ο Πρίγκιπας Χάρι με την κόρη του!

“Ελευθέριος Βενιζέλος”: Εξαφάνιση ανήλικης από το αεροδρόμιο

Συνταγή για μιλφέιγ σοκολάτας από τον Πέτρο Συρίγο