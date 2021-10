Υγεία - Περιβάλλον

“Υγεία πάνω απ’όλα”: προστάτης, light προϊόντα και εμμονές

Πλούσια η θεματολογία των εκπομπών υγείας και ευεξίας του ΑΝΤ1, που προβάλλονται κάθε Σάββατο και Κυριακή, στον ΑΝΤ1.

Για 10η χρονιά, το «Υγεία πάνω απ’ όλα» παραμένει ο τηλεοπτικός προορισμός για τις πιο εμπεριστατωμένες ιατρικές συμβουλές και για την παρουσίαση των σημαντικότερων ζητημάτων που μας αφορούν. Κάθε Σαββατοκύριακο, η Φωτεινή Γεωργίου μας ενημερώνει για όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε σχετικά με τη σωματική, την ψυχική και την πνευματική μας υγεία.

Ποια είναι η διατροφή που θωρακίζει τον προστάτη στους άνδρες;

Πώς μπορούμε να καλύψουμε τις ανάγκες μας σε ασβέστιο;

Τι μπορούμε να κάνουμε για τους πόνους σε όλο μας το σώμα;

Όλα αυτά θα τα ανακαλύψουμε μαζί το Σάββατο 23 Οκτωβρίου, στις 12:00

Ποιες εμμονές μας είναι ανησυχητικές και παραπέμπουν σε Ιδεοψυχαναγκαστική Διαταραχή;

Πόσο βοηθούν τα προϊόντα light στη διαχείριση του βάρους μας;

Ποιο είναι το σωστό κλουβί για τα καναρίνια μας; «Υγεία Πάνω Απ’ Όλα» με τη Φωτεινή Γεωργίου.<>

Οι απαντήσεις αυτή την Κυριακή 24 Οκτωβρίου, στις 12:00.

«Υγεία Πάνω Απ’ Όλα» με τη Φωτεινή Γεωργίου.

Κάθε Σαββατοκύριακο, στις 12:00, στον ΑΝΤ1!

#YgeiaPanwApOla





