Κυριακή με ντέρμπι σε όλη την Ευρώπη

Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ, Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ-Λίβερπουλ και Μπαρτσελόνα-Ρεάλ Μαδρίτης με πολλές στοιχηματικές επιλογές από το Πάμε Στοίχημα

Το ένα ντέρμπι διαδέχεται το άλλο, αυτή την Κυριακή, στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα.

Η αρχή γίνεται στις 17:15 από τη La Liga, με το Clasico Μπαρτσελόνα-Ρεάλ Μαδρίτης.

Σειρά παίρνει η Premier League, στις 18:30, με το ντέρμπι Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ-Λίβερπουλ.

Στη Serie A, στις 19:00, ξεκινάει το ντέρμπι Ρόμα-Νάπολι και στις 21:45 το μεγάλο παιχνίδι Ίντερ-Γιουβέντους.

Στη Super League, στις 20:30 γίνεται η σέντρα στο ντέρμπι Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ και στη Ligue 1 αρχίζει στις 21:45 η αναμέτρηση Μαρσέιγ-Παρί Σεν Ζερμέν.

Στον ρυθμό των ντέρμπι τα καταστήματα ΟΠΑΠ

Το Πάμε Στοίχημα προσφέρει πολλές στοιχηματικές επιλογές για τα έξι ντέρμπι των ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων.

Ανάμεσα στα ειδικά στοιχήματα που προσφέρονται στα καταστήματα ΟΠΑΠ είναι και τα ακόλουθα:

Παίκτης που θα σκοράρει πρώτος

Τελευταίος σκόρερ

Σκόρερ οποιουδήποτε τέρματος

Στοίχημα χωρίς ισοπαλία

Νίκη με μηδέν παθητικό

Διαφορά νίκης

Σύνολο κόρνερ

Νικητής κόρνερ

Ομάδα που θα εκτελέσει το πρώτο/τελευταίο κόρνερ

Ημίχρονο με το υψηλότερο σκορ

Τελικό Αποτέλεσμα & Goal/No Goal

Τελικό Αποτέλεσμα & Over/Under

Μονά/Ζυγά γκολ

Ειδικά στοιχήματα για την 7η αγωνιστική της Super League

Στα καταστήματα ΟΠΑΠ προσφέρονται και ειδικά στοιχήματα για την 7η αγωνιστική της Super League.

Ανάμεσα στις επιλογές που έχουν οι παίκτες του Πάμε Στοίχημα είναι για τα Over/Under συνολικά γκολ στην 7η αγωνιστική, τα Over/Under συνολικά γκολ στο πρώτο ημίχρονο, την ομάδα που θα σκοράρει τα περισσότερα γκολ, τη νίκη γηπεδούχων ή φιλοξενούμενων με χάντικαπ 2,5 γκολ, την ομάδα που θα πετύχει τα περισσότερα γκολ στα ζευγάρια Ολυμπιακός-ΑΕΚ, Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός-Άρης, ΑΕΚ-ΠΑΟΚ, ΠΑΟΚ-Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ-Άρης, ΑΕΚ-Παναθηναϊκός, ΑΕΚ-Άρης και Παναθηναϊκός-Άρης.

