Σύνοδος Κορυφής - Μητσοτάκης: πόροι της ΕΕ για σοβαρή φύλαξη των συνόρων μας

Εκτενής συζήτηση για τις προκλήσεις της Τουρκίας στη Σύνοδο των Βρυξελλών. Προτάσεις για την αγορά ενέργειας και μήνυμα για τον εμβολιασμό και τον κορονοϊό.

«Είχαμε μία πυκνή συζήτηση» είπε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συνέντευξη Τύπου, που παρεχώρησε μετά το τέλος των εργασιών της Συνόδου Κορυφής της ΕΕ στις Βρυξέλλες.

Ανέφερε πως έγινε μία αρκετά εκτενής συζήτηση για το κύμα ακρίβειας σημειώνοντας πως είναι πανευρωπαϊκό πρόβλημα και άρα χρειάζεται μία πανευρωπαϊκή απάντηση.

Επισήμανε ότι η κυβέρνηση μας έχει ήδη λάβει μέτρα στήριξης των νοικοκυριών, «πρωτοβουλίες απολύτως εναρμονισμένες με την εργαλειοθήκη της Κομισιόν».

Χαρακτήρισε θετικό το γεγονός ότι «ζητήσαμε από την Κομισιόν να αξιολογήσει πολύ σύντομα την αγορά ενέργειας, να εντοπίσει τυχόν στρεβλώσεις και να προτείνει και λύσεις για το πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τέτοιες απότομες μεταβολές στις τιμές» και προσέθεσε: «Η χώρα μας έχει προτείνει να αυξηθεί η δυνατότητα αποθήκευσης φυσικού αερίου, αλλά και στο μέλλον να μπορούμε να αγοράζουμε από κοινού φυσικό αέριο ώστε να αυξήσουμε την διαπραγματευτική μας ισχύ έναντι των προμηθευτών φυσικού αερίου».

Στη συνέχεια πρωθυπουργός αναφέρθηκε στη σημασία έχουν και οι γεωπολιτικές εξελίξεις στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου σε ό,τι αφορά στο φυσικό αέριο.

«Είχα την ευκαιρία επίσης να επισημάνω στους εταίρους μας τη μεγάλη σημασία που αποκτά η λεκάνη της Μεσογείου σε ό,τι αφορά στο φυσικό αέριο. Επίσης η λεκάνη της Ανατολικής Μεσογείου μπορεί να μας δώσει και φθηνή ηλεκτρική ενέργεια στο φόντο της συμφωνίας ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδος και Αιγύπτου. Με τον τρόπο αυτό εξήγησα στους εταίρους μας πόση σημασία έχουν και οι γεωπολιτικές εξελίξεις στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Όσο πιο γρήγορα μπορέσουμε να ισχυροποιήσουμε την παραγωγή μας σε ΑΠΕ τόσο περισσότερο θα φθάσουμε στο σημείο της ενεργειακής ασφάλειας» υπογράμμισε ο κ. Μητσοτάκης.

Στο σχέδιο συμπερασμάτων υπάρχει ρητή αναφορά προς την Τουρκία να τηρήσει την Κοινή Δήλωση ΕΕ- Τουρκίας

Ο πρωθυπουργός δήλωσε ικανοποιημένος από το τελικό σχέδιο συμπερασμάτων σε ό,τι αφορά στο Μεταναστευτικό, καθώς όπως είπε «κατόπιν δικών μας πιέσεων υπάρχει ρητή αναφορά προς την Τουρκία να τηρήσει την Κοινή Δήλωση ΕΕ- Τουρκίας» και «μάλιστα καλεί το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, την Επιτροπή να προτείνει νομικές αλλαγές, συγκεκριμένα μέτρα αλλά και χρηματοδότηση για την ασφαλέστερη φύλαξη των συνόρων μας».

«Εάν θέλουμε να είμαστε σοβαροί και ουσιαστικοί στην φύλαξη των ευρωπαϊκών συνόρων δεν βλέπω τον λόγο γιατί παρεμβάσεις, όπως τα έργα που γίνονται αυτήν την ώρα στον Έβρο να μην μπορούν να χρηματοδοτηθούν από τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό» σημείωσε ενώ επισήμανε επίσης πως «υπάρχει ρητή αναφορά κατά της εργαλειοποίησης μεταναστών και προσφύγων, όπως κάνει τώρα η Λευκορωσία».

Η Τουρκία έχει να διαλέξει ανάμεσα σε δύο δρόμους, αυτόν της ειλικρινούς συνεργασίας ή της προκλητικότητας

Ο πρωθυπουργός είπε πως Ελλάδα και Κύπρος ενημέρωσαν το Συμβούλιο «για το τι γίνεται στη γειτονιά μας την Ανατολική Μεσόγειο» σημειώνοντας πως «πλέον ό,τι συμβαίνει αποκτά πολύ μεγαλύτερη σημασία εν μέσω ενεργειακής κρίσης» και υπογράμμισε:

«Τα συμπεράσματα των προηγουμένων Συμβουλίων ως προς την Τουρκία ισχύουν στο ακέραιο. Η Τουρκία έχει να διαλέξει ανάμεσα σε δύο δρόμους, αυτόν της ειλικρινούς συνεργασίας ή της προκλητικότητας- νομίζω ότι γνωρίζει τις επιπτώσεις από την συνεχιζόμενη προκλητικότητα. Η Ελλάδα έχει αποδείξει πως είναι μία δύναμη νομιμότητας στην Ανατολική Μεσόγειο».

Έχουμε στη διάθεση μας το απόλυτο όπλο για να κερδίσουμε τη μάχη με τον κορονοϊό, το εμβόλιο

Αναφερόμενος στη συζήτηση που έγινε στη Σύνοδο για την πανδημία του κορονοϊού, ο κ.Μητσοτάκης σημείωσε πως «είναι σαφές ότι δεν έχουμε ξεμπερδέψει ακόμη με τον ιό και εδώ στην Ελλάδα πρέπει να βελτιώσουμε τις επιδόσεις μας σε ό,τι αφορά στον εμβολιασμό».

«Έχουμε στη διάθεση μας το απόλυτο όπλο για να κερδίσουμε τη μάχη με τον κορονοϊό, το εμβόλιο» τόνισε και προσέθεσε:

«Η κυβέρνηση δεν θα σταματήσει να συνεχίζει να προσπαθεί να πείσει όσους ακόμη δυσπιστούν σχετικά με το εμβόλιο. Δεν εγκαταλείπουμε την προσπάθεια πειθούς των συμπολιτών μας. Εάν χρειαστεί να το πούμε 1.000 φορές. Έχουμε μία πανδημία των ανεμβολίαστων. Ή θα εμβολιαστούμε ή θα νοσήσουμε. Όμως η οικονομία και η κοινωνία δεν θα ξανακλείσουν, έχουμε λάβει μέτρα προστασίας των ανεμβολίαστων. Έχουμε έναν από τους αποτελεσματικότερους τρόπους παρακολούθησης της πανδημίας. Σίγουρα μπορούμε να βελτιώσουμε τις επιδόσεις μας στον εμβολιασμό. Κάνω έκκληση προς τους συμπολίτες μου να σπεύσουν όλοι να κάνουν την τρίτη δόση του εμβολίου, αλλά και σε όλους όσοι έχει προταθεί να σπεύσουν να κάνουν και το αντιγριπικό εμβόλιο».

Η εργαλειοποίηση του μεταναστευτικού γίνεται μία επικίνδυνη συνήθεια

«Με την Μέρκελ θα έχουμε την ευκαιρία να κάνουμε έναν απολογισμό των ελληνογερμανικών σχέσεων» είπε ο πρωθυπουργός απαντώντας σε σχετική ερώτηση και προσέθεσε: «Τιμώ την ευθυκρισία της, η ίδια έχει πει πως σε κάποιες στιγμές ζήτησε πολλά από τους Έλληνες, την ίδια ώρα όμως και σε άλλες περιόδους δεν άκουσε τους υπουργούς της και τάχθηκε υπέρ της διατήρησης της Ελλάδος στην ΕΕ».

Ερωτηθείς σχετικά, υπογράμμισε πως πλέον είναι σαφές για όλους ότι η εργαλειοποίηση του μεταναστευτικού γίνεται μία επικίνδυνη συνήθεια. «Υπάρχει μία σοβαρή μετατόπιση στο Συμβούλιο για την αποτελεσματικότερη φύλαξη των ευρωπαϊκών συνόρων- αντιλαμβάνονται ολοένα και περισσότεροι πως η αδυναμία φύλαξης των ευρωπαϊκών συνόρων συντείνει στην υπονόμευση της ζώνης του Σένγκεν. Παρατηρώ ως εκ τούτου μια ολοένα και μεγαλύτερη εναρμόνιση χωρών με τις δικές μας θέσεις, καθώς η Ελλάδα ήταν η πρώτη που υπέστη αυτήν την υβριδική απειλή» σημείωσε, ενώ σε ό,τι αφορά στην Πολωνία είπε ότι η Κομισιόν «έχει μία βεντάλια επιλογών» και πως «οι 25 από τις 27 χώρες εκφράσαμε την εμπιστοσύνη μας προς την Επιτροπή να λάβει τα ενδεδειγμένα μέτρα»

Σχετικά με τη θέση των άλλων ηγετών στη συνεργασία Ελλάδας-Κύπρου-Αιγύπτου σε ό,τι αφορά την ενέργεια ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε πως «η ανταπόκριση ήταν αναμενόμενα θετική». «Σε μία εποχή, που η Ευρώπη προβληματίζεται για την αγορά φυσικού αερίου, δεν θα μπορούσε να μην κοιτάζει την γειτονιά μας. Αυτό που κάνουμε με την Αίγυπτο δεν αφορά στην ενεργειακή αυτονομία μόνον της χώρας μας, αλλά και της Ευρώπης γενικότερα. Η ηλεκτρική διασύνδεση με την Αίγυπτο είναι επίσης πολύ σημαντική», επισήμανε και τόνισε:

«Όλα αυτά αναδεικνύουν την ξεχωριστή ενεργειακή σημασία της λεκάνης της Ανατολικής Μεσογείου.

Ξεκαθάρισε επίσης ότι η Ελλάδα δεν πρόκειται ποτέ να αποκτήσει πυρηνική ενέργεια, ενώ επισήμανε ότι η χώρα μας δεν έχει μεγάλες δυνατότητες αποθήκευσης φυσικού αερίου, «ωστόσο, στον φυσικό σχηματισμό της Καβάλας ήδη δρομολογούνται κινήσεις εκχώρησης, προκειμένου να διασφαλισθεί εκεί ο συγκεκριμένος χώρος».

ΚΚΕ: Η ίδια η πολιτική της ΕΕ και του κεφαλαίου είναι η αιτία του προβλήματος της ενεργειακής φτώχειας

«Η ίδια η πολιτική της ΕΕ και του κεφαλαίου είναι η αιτία του προβλήματος της ενεργειακής φτώχειας, συνεπώς δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να είναι και μέρος της αντιμετώπισής του, μέσω δήθεν 'πανευρωπαϊκών λύσεων', όπως ισχυρίζεται ο κ. Μητσοτάκης» αναφέρει το ΚΚΕ σε σχόλιό του για τη συνέντευξη του πρωθυπουργού μετά τη Σύνοδο Κορυφής και το πρόβλημα της ακρίβειας.

«Η πολιτική της ΕΕ για την απελευθέρωση της ενέργειας, την απολιγνιτοποίηση, τη λεγόμενη «πράσινη μετάβαση», τη μονοκαλλιέργεια των ΑΠΕ και την δραστική αύξηση της ηλεκτροπαραγωγής από το συνεχώς υπερτιμούμενο εισαγόμενο φυσικό αέριο, είναι αυτή που ευθύνεται για τη σημερινή κατάσταση με το πανάκριβο 'πράσινο ρεύμα' και την εξάρτηση της χώρας από τις διακυμάνσεις της διεθνούς αγοράς. Αυτή την πολιτική υπηρετεί η σημερινή κυβέρνηση της ΝΔ, όπως και όλες οι προηγούμενες, αυτή την πολιτική στηρίζει σήμερα ο ΣΥΡΙΖΑ και τ' άλλα κόμματα. Όπως, επίσης, είναι η πολιτική των ειδικών φόρων και των χαρατσιών στην ενέργεια, για τις οποίες είναι συνυπεύθυνες, τόσο η σημερινή κυβέρνηση, όσο και όλες οι προηγούμενες, που τους θέσπισαν και τους διατήρησαν. Πρόκειται για εκείνους τους φόρους, που εκτοξεύουν τις τιμές για τα λαϊκά νοικοκυριά και που η κυβέρνηση αρνείται ακόμα και τώρα να καταργήσει» προσθέτει τέλος το ΚΚΕ στο σχόλιό του.

