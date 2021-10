Οικονομία

daktylios.gov.gr: πώς εκδίδεται το σήμα κυκλοφορίας στην Αθήνα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τα οχήματα που θα εξαιρούνται του δακτυλίου της Αθήνας και ο τρόπος εκτύπωσης του ειδικού σήματος.

Ψηφιακά, μέσω του daktylios.gov.gr, μπορούν οι πολίτες να εκδίδουν το ειδικό σήμα για την ελεύθερη κυκλοφορία στον δακτύλιο της Αθήνας για τα φιλικά προς το περιβάλλον οχήματα, σύμφωνα με τα κριτήρια του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. Η νέα υπηρεσία που σχεδίασαν τα υπουργεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Υποδομών και Μεταφορών και υλοποίησε το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (ΕΔΥΤΕ ΑΕ - GRNET), εποπτευόμενος φορέας του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, αποσκοπεί στη διευκόλυνση των οδηγών και την διασφάλιση της γνησιότητας των σχετικών αδειών. Έτσι, τα νέα ειδικά σήματα εκδίδονται ψηφιακά, γρήγορα, εύκολα και με απόλυτη διαφάνεια.

Σύμφωνα με την υπ' αρ. οικ-289738/Φ.911 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ B' 4860/20-10-2021), οι κατηγορίες των οχημάτων που εξαιρούνται από την εκ περιτροπής κυκλοφορία των αυτοκινήτων εντός του μικρού δακτυλίου (μονά-ζυγά) και για τις οποίες εκδίδεται το ειδικό σήμα είναι οι εξής:

ηλεκτρικά

εκ κατασκευής φυσικού αερίου ή υγραερίου

υβριδικά

κατηγορίας Euro 6 που εκπέμπουν κάτω από 120 gr CO2.

Η λειτουργία της υπηρεσίας είναι ιδιαίτερα απλή και φιλική προς τον πολίτη. Αρχικά, ο ενδιαφερόμενος αυθεντικοποιείται στην πλατφόρμα με τους κωδικούς του στο Taxisnet και στη συνέχεια υποβάλλει αίτηση για την έκδοση του ειδικού σήματος, αφού δηλώσει τον αριθμό κυκλοφορίας του οχήματος και τον ΑΦΜ του ιδιοκτήτη. Τα στοιχεία του οχήματος αντλούνται από τα μητρώα του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Ο έλεγχος για το αν το όχημα υπάγεται σε κάποια από τις παραπάνω κατηγορίες γίνεται αυτόματα και, εφόσον διαπιστωθεί ότι το όχημα πληροί τις προδιαγραφές, το ειδικό σήμα εκδίδεται επιτόπου σε μορφή pdf. Τέλος, ο ενδιαφερόμενος οφείλει είτε να το εκτυπώσει, είτε να το αποθηκεύσει στο κινητό του τηλέφωνο, ώστε να το επιδεικνύει σε κάθε σχετικό έλεγχο της Τροχαίας. Όπως όλα τα ηλεκτρονικά έγγραφα που εκδίδονται από το gov.gr, το ειδικό σήμα φέρει μοναδικό αναγνωριστικό αριθμό επαλήθευσης, με σκοπό την επαλήθευση του περιεχομένου του εγγράφου από τον λήπτη.

Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοϊός: Αρνούνται μετάγγιση με αίμα από εμβολιασμένους

Παρέλαση: υποχρεωτικά με μάσκα οι θεατές

Άλεκ Μπάλντουιν: Συντετριμμένος μετά την τραγωδία στα γυρίσματα της ταινίας