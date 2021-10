Οικονομία

Μειωμένα ενοίκια: νέα πληρωμή σε ιδιοκτήτες

Ποιοι ιδιοκτήτες ακινήτων έλαβαν αποζημίωση για μειωμένα μισθώματα του 2021. Πίστωση ποσού συνολικού ύψους 14,2 εκατ. Ευρώ. Αναλυτικά οι κατηγορίες και τα ποσά.

Όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Οικονομικών, «προχωρά σήμερα, 22 Οκτωβρίου, στην καταβολή ποσού συνολικού ύψους περίπου 14,2 εκατ. ευρώ, σε 22.588 ιδιοκτήτες ακινήτων (μοναδιαίους Α.Φ.Μ.) για μειωμένα μισθώματα της περιόδου Ιανουαρίου-Ιουλίου 2021.

Ειδικότερα, πιστώνονται στους τραπεζικούς λογαριασμούς:

5.122 ιδιοκτητών ακινήτων ποσό συνολικού ύψους 1,7 εκατ. ευρώ, με το οποίο το Κράτος καλύπτει έως και το 80% της μείωσης του μισθώματος για τον Ιανουάριο του 2021. Από το παραπάνω ποσό, περίπου 1 εκατ. ευρώ αφορά 4.953 φυσικά πρόσωπα και περίπου 671.800 ευρώ αφορούν 169 νομικά πρόσωπα.

ιδιοκτητών ακινήτων ποσό συνολικού ύψους εκατ. ευρώ, με το οποίο το Κράτος καλύπτει έως και το 80% της μείωσης του μισθώματος για τον Ιανουάριο του 2021. Από το παραπάνω ποσό, περίπου 4.736 ιδιοκτητών ακινήτων ποσό συνολικού ύψους 1,6 εκατ. ευρώ, με το οποίο το Κράτος καλύπτει έως και το 80% της μείωσης του μισθώματος για τον Φεβρουάριο του 2021. Από το παραπάνω ποσό, περίπου 874.000 ευρώ αφορούν 4.581 φυσικά πρόσωπα και περίπου 680.000 ευρώ αφορούν 155 νομικά πρόσωπα.

Από το παραπάνω ποσό, περίπου 3.254 ιδιοκτητών ακινήτων ποσό συνολικού ύψους 1,2 εκατ. ευρώ, με το οποίο το Κράτος καλύπτει έως και το 80% της μείωσης του μισθώματος για τον Μάρτιο του 2021. Από το παραπάνω ποσό, περίπου 658.000 ευρώ αφορούν 3.127 φυσικά πρόσωπα και περίπου 590.000 ευρώ αφορούν 127 νομικά πρόσωπα.

Από το παραπάνω ποσό, περίπου 4.298 ιδιοκτητών ακινήτων ποσό συνολικού ύψους 1,4 εκατ. ευρώ, με το οποίο το Κράτος καλύπτει έως και το 80% της μείωσης του μισθώματος για τον Απρίλιο του 2021. Από το παραπάνω ποσό, περίπου 865.000 ευρώ αφορούν 4.166 φυσικά πρόσωπα και περίπου 511.000 ευρώ αφορούν 132 νομικά πρόσωπα.





8.352 ιδιοκτητών ακινήτων ποσό συνολικού ύψους 4,1 εκατ. ευρώ, με το οποίο το Κράτος καλύπτει έως και το 80% της μείωσης του μισθώματος για τον Μάιο του 2021. Από το παραπάνω ποσό, τα 2,5 εκατ. ευρώ αφορούν 7.990 φυσικά πρόσωπα και τα 1,6 εκατ. ευρώ αφορούν 362 νομικά πρόσωπα.

Από το παραπάνω ποσό, τα 11.391 ιδιοκτητών ακινήτων ποσό συνολικού ύψους 3,7 εκατ. ευρώ, με το οποίο το Κράτος καλύπτει έως και το 80% της μείωσης του μισθώματος για τον Ιούνιο του 2021. Από το παραπάνω ποσό, τα 3 εκατ. ευρώ αφορούν 11.058 φυσικά πρόσωπα και περίπου 712.460 ευρώ αφορούν 333 νομικά πρόσωπα.

Από το παραπάνω ποσό, τα 1.326 ιδιοκτητών ακινήτων ποσό συνολικού ύψους περίπου 494.550 ευρώ, με το οποίο το Κράτος καλύπτει έως και το 80% της μείωσης του μισθώματος για τον Ιούλιο του 2021. Από το παραπάνω ποσό, περίπου 357.650 ευρώ αφορούν 1.233 φυσικά πρόσωπα και περίπου 136.900 ευρώ αφορούν 93 νομικά πρόσωπα.

Συνεπώς, για τα μειωμένα μισθώματα της περιόδου Μαρτίου 2020 – Ιουλίου 2021 έχουν πραγματοποιηθεί συμψηφισμοί με φόρους και καταβολές χρημάτων συνολικού ύψους άνω των 787,4 εκατ. ευρώ.

Οι δικαιούχοι θα δουν την πίστωση στους λογαριασμούς τους έως το βράδυ, ανάλογα με τις ροές πίστωσης της κάθε τράπεζας».

