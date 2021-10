Αθλητικά

Kremlin Cup: η Σάκκαρη στα ημιτελικά με νίκη επί της Χάλεπ

Για πρώτη φορά στην καριέρα της, η Μαρία Σάκκαρη αντιμετώπισε την Ρουμάνα και την κέρδισε στη Μόσχα.

Το άλλοτε Νο1 του κόσμου, η Ρουμάνα Σιμόνα Χάλεπ, δεν στάθηκε ικανό εμπόδιο να σταματήσει την πορεία της Μαρίας Σάκκαρη στο τουρνουά «Kremlin Cup» της Μόσχας. Η Ελληνίδα τενίστρια νίκησε 6-4, 6-4 την 30χρονη αντίπαλό της (σήμερα Νο 19 στην παγκόσμια κατάταξη) και εξασφάλισε θέση στα ημιτελικά, όπου θα αντιμετωπίσει τη Ρωσίδα Εκατερίνα Αλεξαντρόβα.

Η Σάκκαρη βρέθηκε για πρώτη φορά στην καριέρα της απέναντι στη Χάλεπ, μία αθλήτρια που έχει στο παλμαρέ της έναν τίτλο στο Γουίμπλεντον και άλλον ένα στο Ρολάν Γκαρός, καθώς και ακόμη τρεις τελικούς σε γκραν σλαμ. Το πρώτο σετ ήταν ντέρμπι, με τα περισσότερα γκέιμ να είναι «κλειστά». Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια προηγήθηκε 5-2, η Χάλεπ μείωσε σε 5-4 και σέρβιρε για να ισοφαρίσει, αλλά η Σάκκαρη κατάφερε, στην πέμπτη ευκαιρία της, να κάνει το break και να πάρει το πρώτο σετ. Με κεκτημένη ταχύτητα, προηγήθηκε 3-0 και 5-1 στο δεύτερο και έφτασε σε ματς μπολ, αλλά η έμπειρη Ρουμάνα κατάφερε να επιστρέψει στο παιχνίδι και με δύο break να μειώσει σε 5-4. Και πάλι, όμως, η Μαρία Σάκκαρη στο κρίσιμο σημείο βρήκε τα σωστά χτυπήματα, «έσπασε» το σερβίς της Χάλεπ και πανηγύρισε τη νίκη.

Λίγο νωρίτερα, η Εκατερίνα Αλεξαντρόβα έκανε την έκπληξη και απέκλεισε με 6-3, 6-4 το Νο1 του ταμπλό, τη Λευκορωσίδα Αρίνα Σαμπαλένκα, παίρνοντας το εισιτήριο για τα ημιτελικά. Η 26χρονη Ρωσίδα είναι Νο 37 στην παγκόσμια κατάταξη και η Μαρία Σάκκαρη την έχει νικήσει και τις τρεις φορές που βρέθηκαν αντιμέτωπες στο παρελθόν, με τελευταία εξ αυτών το 2019 στο Σαν Χοσέ.

