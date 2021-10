Τεχνολογία - Επιστήμη

Καναδάς: Μεταφορά μοσχεύματος με drone

Μέσα σε λίγα λεπτά μεταφέρθηκε το μόσχευμα από το ένα νοσοκομείο στο άλλο.

Ένας Καναδός χειρούργος πραγματοποίησε, στα τέλη Σεπτεμβρίου, «αυτό που δεν είχε γίνει ποτέ ξανά»: να μεταμοσχεύσει έναν πνεύμονα, τον οποίο είχαν μεταφέρει λίγα λεπτά νωρίτερα με τη βοήθεια ενός drone, μεταξύ δύο νοσοκομείων στο κέντρο του Τορόντο.

«Αποδείξαμε, κι αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό σημείο, ότι είναι δυνατόν να γίνει χωρίς κίνδυνο», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο γιατρός Σαφ Κεσαβτζί, ο οποίος συνεργάστηκε με τεχνική ομάδα για δύο χρόνια, προκειμένου να πραγματοποιηθεί αυτή η πτήση.

Κατά τη διάρκεια της νύχτας, το μη επανδρωμένο αεροσκάφος διέσχισε πετώντας μία απόσταση 1,2 χιλιομέτρου σε λιγότερο από 10 λεπτά, ξεκινώντας την πτήση του από το νοσοκομείο Toronto Western για να προσγειωθεί αργότερα στη στέγη του γενικού νοσοκομείου της πόλης.

Κατόπιν, οι πνεύμονες μεταμοσχεύθηκαν, με επιτυχία, σε έναν 60χρονο ασθενή, που έπασχε από πνευμονική ίνωση.

Η μεταφορά με τη βοήθεια ενός drone έγινε με ένα ειδικό ψυγείο «που διατηρούσε τις παραμέτρους θερμοκρασίας του οργάνου» προκειμένου αυτό να είναι «βιώσιμο για μεταμόσχευση».

«Πιστεύω ότι οι τεχνολογίες των μη επανδρωμένων αεροσκαφών έχουν τεράστια δυναμική ώστε αυτά να καθιερωθούν στον υγειονομικό τομέα», είπε ο Μίκαελ Κάρντιναλ, αντιπρόεδρος της Unither Bioelectronique, της εταιρείας βιοτεχνολογίας που εκτέλεσε την πτήση.

Το μόσχευμα διέσχισε με τη βοήθεια του drone το «αστικό και περίπλοκο» περιβάλλον του κέντρου του Τορόντο με αυτοματοποιημένο τρόπο, υπό την ανθρώπινη επίβλεψη.

«Η πρόκληση τώρα είναι να προσαρμόσουμε αυτήν την τεχνολογία προκειμένου να την καταστήσουμε προσβάσιμη στους ασθενείς σε ολόκληρο τον κόσμο», επισήμανε ο Κεσαβτζί, ειδικός στη μεταμόσχευση πνευμόνων, υπενθυμίζοντας πως ο πνεύμονας είναι «το πιο ευαίσθητο από όλα τα ανθρώπινα όργανα» για να συντηρηθεί και να μεταφερθεί.

Ο χρόνος είναι ο πιο κρίσιμος περιορισμός για τη μεταφορά οργάνων. Η εμπειρία δείχνει πως η τεχνολογία παράδοσης με drone θα μπορούσε πραγματικά να χρησιμοποιηθεί για να βελτιωθεί το υπάρχον σύστημα μεταφοράς οργάνων και να μειωθεί το κόστος.

Τον Απρίλιο του 2019, ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος πραγματοποίησε ανάλογη πτήση μεταφέροντας ένα νεφρό σε ένα νοσοκομείο στο Μέριλαντ, στις ΗΠΑ.

