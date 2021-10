Πολιτική

Φλώρος: η πτήση με Rafale και το… δέος (εικόνες)

Ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ πέταξε με το μαχητικό αεροσκάφος που σύντομα θα ενταχθεί στο δυναμικό της Πολεμικής Αεροπορίας μας και έστειλε ένα ξεχωριστό μήνυμα με πολλούς αποδέκτες.

Πτήση με γαλλικό μαχητικό αεροσκάφος Rafale έκανε ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ Κωνσταντίνος Φλώρος, που βρίσκεται στη Γαλλία, όπου νωρίτερα σήμερα παρασημοφορήθηκε με το Μετάλλιο της Λεγεώνας της Τιμής της Γαλλικής Δημοκρατίας.

«Το δέος δεν περιγράφεται με λέξεις!» έγραψε ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ, που δημοσίευσε στο Twitter και φωτογραφίες από την πτήση.

Σημείωσε ότι τα ελληνικά Rafale «θα τα νιώσουμε σύντομα και στους ελληνικούς ουρανούς, με την Πολεμική Αεροπορία και τους πιλότους μας σε πλήρη ετοιμότητα και αποστολή τη διασφάλιση και διασφάλιση της Ειρήνης και της σταθερότητας».

Νωρίτερα, κατά την παρασημοφόρησή του επεσήμανε ότι Ελλάδα και Γαλλία είναι έτοιμες για την «στρατιωτική υλοποίηση του ελληνογαλλικού πυλώνα ειρήνης και σταθερότητας στην περιοχή».

Πτήση στους ???? αιθέρες με #Rafale



Το δέος δεν περιγράφεται με λέξεις!



Τα ??r από τις «Ριπές Ανέμου» θα τα νιώσουμε σύντομα & στους ???? ουρανούς με την #ΠΑ & τους πιλότους μας σε πλήρη ετοιμότητα & αποστολή την διασφάλιση #Ειρηνη #Σταθεροτητα



??@CEMA_FR pour l'experience unique! pic.twitter.com/gbLyUmnoEz

— GEN Konstantinos Floros (@ChiefHNDGS) October 22, 2021

