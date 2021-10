Κοινωνία

Αίγινα: καθυστερήσεις στην ύδρευση από τον υποθαλάσσιο αγωγό

Πόσο πίσω πάει το χρονοδιάγραμμα για την υδροδότηση του νησιού, μέσω του αγωγού που έχει ποντιστεί σε βάθος έως 95 μέτρων. Αυτοψία του Γιώργου Πατούλη

Όπως αναφέρεται σε σχετική ενημέρωση από την Περιφέρεια Αττικής:

«Ο Περιφερειάρχης Αττικής Γ. Πατούλης συνοδευόμενος από την Αντιπεριφερειάρχη Νήσων Β. Θεοδωρακοπούλου - Μπόγρη, τον Δήμαρχο Αίγινας Γ. Ζορμπά, τον Αναπληρωτή Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Υδραυλικών Έργων Χ. Γεωργαλή και εκπρόσωπο του αναδόχου, επισκέφθηκε το Λεόντι Αίγινας και ενημερώθηκε για την πρόοδο των εργασιών κατασκευής του υποθαλάσσιου αγωγού ο οποίος θα εξασφαλίσει πόσιμο νερό στην Αίγινα.

Όπως ενημερώθηκε ο Περιφερειάρχης, οι εργασίες σύνδεσης του νησιού με τον αγωγό της ΕΥΔΑΠ προχωρούν μεν ικανοποιητικά, ωστόσο προέκυψαν δύο σημαντικά προβλήματα, η επίλυση των οποίων θα έχει ως αποτέλεσμα η υδροδότηση του νησιού να γίνει προς το τέλος του έτους και όχι νωρίτερα όπως είχε προγραμματιστεί.

Σύμφωνα με την ενημέρωση που είχε ο Περιφερειάρχης η Κεντρική Δεξαμενή στην περιοχή Κυψέλη Αίγινας, η οποία έχει κατασκευαστεί εδώ και χρόνια, έχει πολλαπλές ρηγματώσεις με πιθανά αίτια σεισμούς και καθιζήσεις. Η αποκατάσταση της Κεντρικής Δεξαμενής αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί, μέχρι τα μέσα Δεκεμβρίου. Οι εργασίες κατασκευής της δεξαμενής αναρρύθμισης καθυστέρησαν επί ένα μήνα, καθώς κατά την εκσκαφή της σήραγγας των 36 μέτρων σημειώθηκαν καταπτώσεις και βλάβες του διατρητικού μηχανήματος. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να μην ολοκληρωθεί το σχετικό έργο στις 30 Σεπτεμβρίου 2021, όπως είχε προγραμματιστεί. Το έργο αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί μέχρι τέλος Οκτωβρίου '21.

Να σημειωθεί ότι μετά την ολοκλήρωση της επισκευής της κεντρικής δεξαμενής Κυψέλης Αίγινας ο ανάδοχος θα μπορεί πλέον να πραγματοποιήσει τις απαιτούμενες δοκιμές. Αφού πετύχουν οι δοκιμές θα γίνει υδροδότηση όλων των κατοίκων της νήσου Αίγινας. Ο Περιφερειάρχης ζήτησε τόσο από τον ανάδοχο, όσο και από τις υπηρεσίες της Περιφέρειας και του Δήμου Αίγινας να επισπευσθούν οι διαδικασίες και να μην υπάρξει η παραμικρή καθυστέρηση.

Με το συγκεκριμένο έργο συνδέεται το νησί, της Αίγινας μέσω Σαλαμίνας με τον κεντρικό αγωγό της ΕΥΔΑΠ. Ο αγωγός 14,4 χιλιομέτρων είναι σε βάθη μέχρι και 95 μέτρων και αναμένεται να εξασφαλίσει ημερήσια παροχή νερού 21.500 κυβικά μέτρα . Το έργο, το οποίο θεωρείται μοναδικό στην Ελλάδα, χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ (ΠΕΠ Αττική 2104-2020) με το ποσό των 23 εκ. €.

Σε δηλώσεις του ο Περιφερειάρχης Αττικής Γ. Πατούλης επισήμανε τα εξής:

«Το εμβληματικό και καινοτόμο έργο υδροδότησης της Αίγινας, βρίσκεται στην τελική φάση ολοκλήρωσής του. Η ολιγόμηνη καθυστέρηση περάτωσης του οφείλεται σε προβλήματα που πρέπει να επιλυθούν, καθώς προτεραιότητά μας είναι να παραδοθεί ένα έργο απόλυτα ασφαλές και λειτουργικό. Διαβεβαιώνω ωστόσο τους κατοίκους της Αίγινας πως δεν θα αφήσουμε να πάει ούτε μέρα χαμένη και πως θα συνεχιστούν οι εργασίες, με τους ίδιους εντατικούς ρυθμούς. Στόχος μας είναι μέχρι τέλος Δεκεμβρίου το πόσιμο νερό από τον αγωγό της ΕΥΔΑΠ να είναι διαθέσιμο στους πολίτες του νησιού. Πρόκειται για ένα έργο πρωτοποριακό, με πολλαπλά οφέλη, αλλά ίσως από τα πιο δύσκολα που έχουνε εκτελεστεί στη χώρα. Η σύνδεση της Αίγινας με την ΕΥΔΑΠ θα βελτιώσει την ποιότητα ζωής όλων των κατοίκων και θα μειώσει το κόστος κατανάλωσης, πράγμα που είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τις ευπαθείς ομάδες. Η Περιφέρεια Αττικής με συγκεκριμένα χρηματοδοτικά προγράμματα και έργα θα συνεχίσει να στηρίζει την ανάπτυξη της Αίγινας, όπως και όλων των νησιών του Αργοσαρωνικού».

Η Αντιπεριφερειάρχης Νήσων Β. Θεοδωρακοπούλου-Μπόγρη υπογράμμισε:

«Ένα έργο πνοής για την Αίγινα μπαίνει σε φάση ολοκλήρωσης, καθώς αυτή τη στιγμή επιλύονται κάποια προβλήματα τα οποία ανέκυψαν και πρέπει να αντιμετωπιστούν, προκειμένου το έργο να παραδοθεί απολύτως λειτουργικό. Ωστόσο, σύμφωνα και με τις οδηγίες του Περιφερειάρχη μας, δεν θα αφήσουμε να χαθεί ούτε μία μέρα. Ευχαριστώ πολύ τις τεχνικές υπηρεσίες Πειραιά και Νήσων καθώς και τον ανάδοχο του έργου για την καλή συνεργασία».

