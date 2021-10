Κόσμος

Πάπας Φραγκίσκος: πότε θα έρθει Ελλάδα και Κύπρο

Ανακοίνωσε το πότε θα επισκεφτεί την Ελλάδα και την Κύπρο ο Ποντίφικας, σε συνέντευξή του.

«Το πρώτο Σαββατοκύριακο του Δεκεμβρίου θα επισκεφθώ την Ελλάδα και την Κύπρο» δήλωσε ο Πάπας Φραγκίσκος σε συνέντευξή του στο πρακτορείο ειδήσεων της Αργεντινής Telam.

Παράλληλα, σύμφωνα με ιταλικά μέσα ενημέρωσης, στο πλαίσιο της επίσκεψης αυτής ο Ποντίφικας είναι πιθανό να επισκεφθεί και τον καταυλισμό προσφύγων της Λέσβου, όπου είχε ήδη μεταβεί πριν από πέντε χρόνια.

Υπενθυμίζεται ότι ο Πάπας είχε επισκεφτεί τη Μυτιλήνη τον Απρίλιο του 2016, οπότε και πραγματοποιήθηκε η ιστορική συνάντηση των τριών ιεραρχών, του Πάπα με τον Πατριάρχη Βαρθολομαίο και τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών Ιερώνυμο.

