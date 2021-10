Life

Easy 97.2: επιτυχημένος ο “Μαραθώνιος της Μαρίας” για την “Φλόγα” (βίντεο)

Τις αποστάσεις πέντε μαραθωνίων διένυσε περπατώντας η ηθοποιός και ραδιοφωνική παραγωγός, σε μια εκστρατεία για την στήριξη του Συλλόγου Γονιών Παιδιών με Νεοπλασματική Ασθένεια.

Του Θάνου Κλωνόπουλου

Η Μαρία Κωνσταντάκη τα κατάφερε...

Ο «Μαραθώνιος της Μαρίας» ολοκληρώθηκε, ο σκοπός επετεύχθη και η ηθοποιός και ραδιοφωνική παραγωγός του EASY 97.2, Μαρία Κωνσταντάκη, μετά από πεζοπορία 5 ημερών, που ξεκίνησε από το Ναύπλιο, τερμάτισε το απόγευμα της Παρασκευής, στην Πλατεία Κοτζιά, στην Αθήνα.

Από την Δευτέρα και κάθε ημέρα, η Μαρία Κωνσταντάκη περπατούσε μία απόσταση ίση με εκείνη του Μαραθωνίου, διανύοντας συνολικά 210 χιλιόμετρα.

Όλα αυτά για την ενίσχυση του Συλλόγου Γονιών Παιδιών με Νεοπλασματική Ασθένεια, «Φλόγα».

Στην διάρκεια του «Μαραθωνίου της Μαρίας», η ηθοποιός και ραδιοφωνική παραγωγός δεν ήταν μόνη.

Είχε κατά διαστήματα συνοδοιπόρους της από δημοφιλείς καλλιτέχνες, όπως η Καλομοίρα, ο Μάρκος Σεφερλής και η Ντορέττα Παπαδημητρίου, μέχρι αθλητές, όπως ο Θοδωρής Ιακωβίδης και σε μια «ξεχωριστή… συνοδοιπορία» τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θόδωρο Σκυλακάκη.

Στον τερματισμό περίμεναν για να χειροκροτήσουν την Μαρία Κωνσταντάκη, μαζί με συναδέλφους και φίλους της, ο Δήμαρχος Αθηναίων Κώστας Μπακογιάννης, η Πρόεδρος του Συλλόγου «Φλόγα» Μαρία Τρυφωνίδη και άνθρωποι του ΑΝΤΕΝΝΑ, όπως ο Τάσος Αρνιακός, ο Διευθυντής Προγράμματος των ραδιοφώνων του Ομίλου, Αλέξης Καρακατσάνης και η Δομνίκα Σκρέτα, Διευθύντρια Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας ANT1 Music.

Με την συμπαράσταση του κόσμου, μέσω της αποστολής γραπτών μηνυμάτων με χρέωση υπέρ των σκοπών της «Φλόγας», συγκεντρώθηκαν έως τώρα 35.000 ευρώ.

