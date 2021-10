Κοινωνία

Νεκρός από πτώση φορτηγού σε γκρεμό (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Φονική “βουτιά” σε γκρεμό δεκάδων μέτρων του οχήματος, που ανήκει σε εργολάβο του ΔΕΔΗΗΕ. Σοβαρά τραυματίας ανασύρθηκε ο συνοδηγός.

Τραγικό δυστύχημα, που στοίχισε τη ζωή σε έναν 53χρονο, σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής, στην επαρχιακή οδό Κυριακίου - Λιβαδειάς, κοντά στο χωριό Ανάληψη Βοιωτίας.

Επαγγελματικό φορτηγό όχημα, εργολάβου του ΔΕΔΔΗΕ, που οδηγούσε ένας 53χρονος με Αλβανική υπηκοότητα, από άγνωστη, μέχρι στιγμής, αιτία εξετράπη της πορείας του και «έφυγε» σε γκρεμό 60 μέτρων.

Από την μοιραία πτώση τραυματίστηκε θανάσιμα ο 53χρονος οδηγός του οχήματος.

Ο 56χρονος συνοδηγός, επίσης Αλβανός, τραυματίστηκε σοβαρά.

Για την ανάσυρση των δύο ανδρών στήθηκε επιχείρηση από την Ορειβατική Ομάδα της 7ης ΕΜΑΚ, άλλα στελέχη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και αστυνομικούς.

Πηγή: lamiareport.gr





Ειδήσεις σήμερα:

Παρέλαση: υποχρεωτικά με μάσκα οι θεατές

“Ήλιος”: συγκλονιστικά τα νέα επεισόδια (εικόνες)

Αιγάλεω – μητροκτόνος: “βαρύ” το κατηγορητήριο για τον 20χρονο