Κοινωνία

Φυλακές Ιωαννίνων: έστησαν… εργαστήριο αλκοόλ (εικόνες)

Τα «εργαλεία» των κρατουμένων που έφτιαχναν… σπιτικό αλκοόλ κατασχέθηκαν από τις Αρχές.

Έρευνα πραγματοποιήθηκε, τις πρωινές ώρες της Παρασκευής σε κοινόχρηστους χώρους των Φυλακών Ιωαννίνων, από τους σωφρονιστικούς υπαλλήλους.

Κατά τη διάρκεια της έρευνας, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 10 λίτρα αλκοολούχου παρασκευάσματος, αυτοσχέδιος βραστήρας και αυτοσχέδιο σουβλί.

Ενημερώθηκαν άμεσα ο αρμόδιος Εισαγγελέας και η τοπική αστυνομική Αρχή, που διενεργεί σχετική προανάκριση, ενώ το περιστατικό αξιολογείται και από πειθαρχικής πλευράς.

