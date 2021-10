Παράξενα

“Ψέμα” το μαχαίρωμα ανήλικου από ληστή (εικόνες)

Τι αποκάλυψε στους αστυνομικούς το “θύμα” της επίθεσης με μαχαίρι, μέρα – μεσημέρι. Πως και γιατί είπε ότι τραυματίστηκε το νεαρό αγόρι.

Παραμύθι ήταν η «ληστεία» που περιέγραψε στους φίλους του και στους διασώστες του ΕΚΑΒ ο 17χρονος που βρέθηκε τραυματισμένος από μαχαίρι στα σκαλάκια της οδού Αγίου Νικολάου, κοντά στο κέντρο της Λαμίας, νωρίς το απόγευμα της Πέμπτης.

Όπως τελικά κατέθεσε στους αστυνομικούς, παρουσία δικηγόρου, αυτοτραυματίστηκε για «προσωπικούς λόγους».

Επειδή ο 17χρονος κάτι έπρεπε να βρει ως δικαιολογία, σκαρφίστηκε την ιστορία με τον τοξικομανή και το μαχαίρι, λέγοντας ότι προσπάθησε να τον ληστέψει και επειδή αντιστάθηκε τον μαχαίρωσε στην κοιλιά.

Ο νεαρός διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στα Επείγοντα του Γενικού Νοσκομείου Λαμίας, όπου του προσφέρθηκαν οι πρώτες βοήθειες και το πρωί της Παρασκευής, μαζί με το δικηγόρο του επισκέφθηκε την Ασφάλεια, όπου και ομολόγησε ότι δεν υπήρξε καμία ληστεία και όλα έγιναν για δικούς του «προσωπικούς λόγους».

Πηγή: Lamiareport.gr





