Αθλητικά

FIFA: ευρωπαϊκή “πόρτα” για Μουντιάλ κάθε δύο χρόνια

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ηχηρή η απάντηση από τις ευρωπαϊκές λίγκες στο σχέδιο που προωθούσε η Ομοσπονδία.

¨

Η πρώτη ηχηρή «πόρτα» στο πλάνο της FIFA για τη διεξαγωγή Παγκοσμίου Κυπέλλου κάθε δύο χρόνια, ήρθε απ’ τις ευρωπαϊκές Λίγκες, οι οποίες απέρριψαν στο σύνολό της την πρόταση, εκφράζοντας την ανησυχία τους για μία τέτοια αλλαγή που μπορεί να αλλάξει τις ισορροπίες του παγκοσμίου ποδοσφαίρου.

Ο Τζέικο Σούαρτ, διευθύνων σύμβουλος των European Leagues εξηγώντας τους λόγους που οι Λίγκες απέρριψαν την πρόταση της FIFA, τόνισε πως ένα τέτοιο πρότζεκτ, θα προκαλέσει πρόβλημα στην ισορροπία μεταξύ των συλλόγων και των Εθνικών Ομάδων.

«Πρέπει να φροντίσουμε ώστε το ποδόσφαιρο να βασίζεται στις εγχώριες διοργανώσεις, τις αθλητικές αξίες και να έχουμε μια συναρπαστική ανταγωνιστική ισορροπία σε όλες τις εγχώριες διοργανώσεις μας, γιατί αυτό μας ωθεί ως κουλτούρα στην Ευρώπη και όχι μόνο ως εμπορική επιχείρηση», τόνισε χαρακτηριστικά ο Σούαρτ.