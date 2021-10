Κοινωνία

Ληστεία σε κοσμηματοπωλείο: γυναίκα μεταξύ των δραστών

Συλλήψεις αρκετούς μήνες μετά από το ένοπλο “χτύπημα”. Αίσθηση προκαλούν και οι ηλικίες των δραστών.

(εικόνα αρχείου)

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της Αστυνομίας, «συνελήφθησαν, μεσημβρινές ώρες της 21-10-2021 στην περιοχή των Πατησίων και των Αχαρνών, από αστυνομικούς του Τμήματος Εγκλημάτων κατά Ιδιοκτησίας, της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, 22χρονος ημεδαπός και 20χρονη ημεδαπή, κατηγορούμενοι για ληστεία και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων. Επιπρόσθετα, ο 22χρονος κατηγορείται και για παράβαση του Νόμου περί εξαρτησιογόνων ουσιών.

Από ενδελεχή έρευνα της ανωτέρω Υπηρεσίας, οι ανωτέρω ταυτοποιήθηκαν ως δράστες ληστείας που διαπράχθηκε μεσημβρινές ώρες της 22-6-2021 σε κοσμηματοπωλείο στην Αθήνα. Επίσης, ταυτοποιήθηκε ως συνεργός τους στην τέλεση της ληστείας 35χρονος ημεδαπός.

Ειδικότερα, ο 22χρονος και η 20χρονη, έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά των προσώπων τους με μάσκες, εισήλθαν στο κοσμηματοπωλείο, προσποιούμενοι τους πελάτες, ο 22χρονος έβγαλε από την τσάντα της 20χρονης πιστόλι και απείλησε με αυτό την ιδιοκτήτρια, ενώ παράλληλα την απώθησε βίαια.

Ακολούθως, αφαίρεσαν από τις προθήκες και από το χρηματοκιβώτιο του καταστήματος κοσμήματα και διέφυγαν.

Από τις έρευνες στις οικίες τους βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

είδη ρουχισμού που χρησιμοποιήθηκαν κατά την ληστεία,

81 φυσίγγια αεροβόλου όπλου,

σιδερογροθιά,

μικροποσότητα κάνναβης

2 σπρέι πιπεριού,

πλήθος συσκευών κινητών τηλεφώνων και

το χρηματικό ποσό των 1.450 ευρώ

Ο 22χρονος έχει συλληφθεί στο παρελθόν για πλήθος αδικημάτων και ο 35χρονος για ένοπλη ληστεία.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών».

