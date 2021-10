Κοινωνία

Γλυκά Νερά: “O Μπάμπης Αναγνωστόπουλος είχε παράλληλη σχέση”

Φίλος του πιλότου σπάει τη σιωπή του και αποκαλύπτει άγνωστα μέχρι στιγμής στοιχεία για την πολύκροτη υπόθεση των Γλυκών Νερών. Τι λέει γυναίκα που διατηρούσε δεσμό με τον Μπάμπη Αναγνωστόπουλο.

Νέα στοιχεία βλέπουν το φως της δημοσιότητας για τον καθ’ ομολογίαν δολοφόνο της 20χρονης Καρολάιν στο σπίτι τους στα Γλυκά Νερά, Μπάμπη Αναγνωστόπουλο.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες ο συζυγοκτόνος είχε σχέση με άλλη γυναίκα όπως αποκαλύπτει ένας φίλος του στην εκπομπή "Φως στο Τούνελ" και την Αγγελική Νικολούλη.

Μία γυναίκα που είχε ερωτευτεί και τον είχε σημαδέψει. Μία γυναίκα που δεν μπόρεσε ποτέ να ξεπεράσει. «Εγώ είχα δει κάποια πράγματα που δεν μου άρεσαν στον Μπάμπη, όπως αυτό με τη φίλη του. Δηλαδή έβγαινε τώρα ένας άνθρωπος 30 χρονών να διαφημίσει ότι “κοιτάξτε πηγαίνω με αυτή που είναι παντρεμένη και είμαι ερωτευμένος”. Πρέπει να είχε παράλληλη σχέση με την Κάρολαϊν και με την άλλη», ανέφερε χαρακτηριστικά ο μάρτυρας.

Στη συνέχεια μίλησε για το γάμο με την Κάρολαϊν, αλλά και την τραγική κατάληξή της. «Με την Κάρολαϊν έγιναν όλα ξαφνικά, σαν να βιαζόταν. Μας έπιασε όλους εξαπίνης. Την παντρεύτηκε στην Πορτογαλία. Δεν ήξερε κανένας τίποτα. Σκέφτομαι μήπως δεν ήθελε να δώσει μεγάλη έκταση λόγω της άλλης γυναίκας και τα έκανε όλα κρυφά, για να μην την προκαλέσει. Η άλλη ξαφνιάστηκε γιατί το έμαθε από τα social media», πρόσθεσε.

«Ο Μπάμπης είναι ένα ανώριμο, επιπόλαιο παιδί, αυτό είναι. Έχει τα ψυχολογικά του, αλλά…οκ, να φτάσει σε τέτοιο έγκλημα και να τα σκηνοθετήσει όλα με αυτό τον τρόπο; Να χρησιμοποιήσει το ίδιο του το παιδί, να σκοτώσει τον σκύλο, να τον κρεμάσει και να κοροϊδεύει τη μητέρα της;», είπε.

Στην ερώτηση για το αν ο Μπάμπης Αναγνωστόπουλος είχε περάσει από ψυχομετρικά τεστ, ο φίλος του απάντησε: «Κάνουν ένα τεστ με τον ψυχίατρο του Γ.Ν.Α. στο Κέντρο Αεροπορικής Ιατρικής. Αυτό δε λέει όμως τίποτα. Μετά από πέντε χρόνια, μπορεί να τρελάθηκε αυτός».

Τι λέει η φίλη του Μπάμπη

Η εκπομπή φιλοξένησε και μαρτυρία μιας γυναίκας που φέρεται να διατηρούσε δεσμό με τον Μπάμπη: «Όντως υπήρχε μία σχέση με τον Μπάμπη, η οποία ήταν από το 2015 και διεκόπη τον Ιούνιο του 2016. Εκείνος είχε θυμώσει πάρα πολύ μαζί μου γιατί πίστευε ότι θα διακόψω το γάμο μου για να είμαστε μαζί. Εγώ δεν είχα σκεφτεί ποτέ να το κάνω αυτό. Ήταν μία επιπολαιότητα, από τον τρόπο που με προσέγγισε από την επίμονή του».

«Από διάφορα σημειώματα φαίνεται ότι προσπαθούσε να με δει. Τα έχω κρατήσει όλα αυτά τα χειρόγραφα σημειώματα, αλλά και σελίδες που έχει γράψει στον υπολογιστή. Κάποιος έστελνε SMS στον σύζυγό μου γι’ αυτή τη σχέση. Είμαι σίγουρη ότι τα έστελνε ο Μπάμπης στην προσπάθειά του να με κάνει να χωρίσω», τονίζει.

Η γυναίκα που θέλει να κρατήσει την ανωνυμία της, μίλησε για την εμμονή του να την δει το τελευταίο διάστημα πριν τη δολοφονία: «Το τελευταίο εξάμηνο είχε αρχίσει πάλι τα σημειώματα. Είχε μια εμμονή που με είχε φοβίσει και προσπαθούσα να έχω μια καλή σχέση μαζί του από απόσταση για να μην θυμώσει. Το τελευταίο σημείωμα το είχε στείλει δύο εβδομάδες πριν δολοφονήσει τη γυναίκα του και ζητούσε να με συναντήσει».

«Ξέρω πως η Καρολάιν τα είχε μάθει όλα αυτά από παλιά. Μου το είχε πει ο ίδιος ο Μπάμπης. ‘Βρήκε στο τάμπλετ μου φωτογραφίες σου και της είπα ότι τις έσβησα, ενώ εγώ δεν τις είχα σβήσει και τις ξαναβρήκε’ μου είχε πει παλαιότερα. Όταν έστησε πριν από χρόνια το σκηνικό για να με κάνει να χωρίσω, κατάλαβα ότι δεν πάει καλά και δεν έχει όρια. Αυτό κατάλαβα τότε, αλλά να φτάσει να κάνει φόνο;» αναρωτήθηκε σοκαρισμένη.

