F-16: “Μέτωπο” στις ΗΠΑ για μη πώληση τους στην Τουρκία

Κοινός αγώνας στο Κογκρέσο, από οργανώσεις και σωματεία πολιτών από διάφορες χώρες, μεταξύ των οποίων η Ελλάδα, για την αποφυγή της πώλησης των F-16 στην Τουρκία.

Ένας ευρύς συνασπισμός ακτιβιστικών οργανώσεων αναλαμβάνει δράση προκειμένου να πιέσει τον Κογκρέσο να μην αποδεχτεί την αναβάθμιση ή την αγορά νέων μαχητικών αεροσκαφών F-16 από την Τουρκία.

Με μια κοινή επιστολή που στάλθηκε στα προεδρία των Επιτροπών Άμυνας και Εξωτερικών Σχέσεων της Γερουσίας, τα μέλη του Ελληνοαμερικανικού Συμβουλίου Ηγεσίας (HALC), καθώς και των αρμενικών, ινδικών και κουρδικών οργανώσεων, εκφράζουν την ανησυχία τους για τους κινδύνους που εγκυμονούν για την εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ και καλούν τα μέλη του Κογκρέσου να αναλάβουν δράση.

Όπως σημειώνουν χαρακτηριστικά, η απόκτηση και η επιμονή της διατήρησης του ρωσικού συστήματος S-400 συνιστά ένα αρνητικό σημείο καμπής για τις αμερικανοτουρκικές σχέσεις. Επιπλέον, στην επιστολή τονίζεται ότι το ρωσικό σύστημα είναι ασυμβίβαστο για λόγους ασφαλείας με τα αναβαθμισμένα F-16 και ότι κάθε προσπάθεια πώλησης σημαντικού αμυντικού οπλισμού στην Τουρκία θα συνιστά μια καταστρατήγηση της αμερικανικής νομοθεσίας και της εκφρασμένης βούλησης του Κογκρέσου.

Η Επιστολή των Ακτιβιστικών Οργανώσεων

«Γράφουμε λόγω των πολλαπλών δημοσιευμάτων που υπάρχουν στον αμερικανικό και διεθνή Τύπο σχετικά με το αίτημα της Τουρκίας να αγοράσει 40 μαχητικά αεροσκάφη F-16 και να αναβαθμίσει σχεδόν 80 από αυτά που ήδη κατέχει.

Ως ένας συνασπισμός ομάδων πολιτών που εκπροσωπούν τους Αμερικανούς σε ολόκληρο το έθνος μας, μοιραζόμαστε εδώ και καιρό τις ανησυχίες που έχετε εκφράσει σχετικά με τους κινδύνους εθνικής ασφάλειας που εγκυμονούν για τις Ηνωμένες Πολιτείες λόγω της δραματικής απομάκρυνσης της Τουρκίας από τη Δυτική Συμμαχία και τους κανόνες της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου.

Η αρχική αγορά των ρωσικών S-400 από την Άγκυρα - σε συνδυασμό με τη συνεχή επιμονή της να τους διατηρεί παρά την σαφή παραβίαση του Νόμου για την Αντιμετώπιση των Αντιπάλων της Αμερικής μέσω κυρώσεων (CAATSA), αντιπροσωπεύουν ένα σημείο καμπής στη διμερή μας σχέση. Συμφωνούμε απόλυτα με τις παρατηρήσεις που κάνατε το 2019 στη δήλωσή σας στους New York Times, “ένα αμερικανικό μαχητικό αεροσκάφος ή ένα ρωσικό σύστημα πυραύλων. Όχι και τα δύο» και πιστεύουμε ότι αυτές οι ίδιες αρχές θα πρέπει να ισχύουν για την αποτροπή κάθε πιθανής πώλησης F-16 στην Τουρκία.

Υπενθυμίζουμε ότι - παρά την ανοιχτή εχθρότητα της Τουρκίας εναντίον της Αμερικής και των συμμάχων της - η προηγούμενη κυβέρνηση επέβαλε κυρώσεις CAATSA εναντίον της Τουρκίας μόνο όταν έγινε σαφές ότι το Κογκρέσο επρόκειτο να παρέμβει μέσω του νομοσχεδίου για τον περσυνό αμυντικό προϋπολογισμό (NDAA).

Ακόμα και τώρα, φαίνεται, εξακολουθούν να υπάρχουν ανώτεροι αξιωματούχοι στα υπουργεία Εξωτερικών και Άμυνας που αναζητούν λανθασμένα να βρουν κάποιο παραθυράκι στον νόμο για να αποφύγουν τις κυρώσεις CAATSA και να επιτρέψουν την αλόγιστη πώληση νέων F-16 και συσκευών αναβάθμισης στην Τουρκία.

Πιστεύουμε ότι αυτό είναι ασυμβίβαστο με τον νόμο CAATSA, καθώς και με την ευρύτερη νομοθετική πρόθεση του Κογκρέσου, το οποίο ψήφισε αυτόν τον νόμο με συντριπτική διακομματική υποστήριξη και διατήρησε στον πάγο τις νέες αγορές αμερικανικών όπλων σε μια ολοένα και πιο κακόβουλη Τουρκία. Η Άγκυρα όχι μόνο ακολούθησε την απόκτηση των ρωσικών S-400, αλλά έχει υποσχεθεί να αποκτήσει ή ακόμη και να συμμετέχει στην παραγωγή περισσότερων. Χωρίς καμία ένδειξη ότι υπάρχει ορατό τέλος στην επίμονη παραβίαση της αμερικανικής νομοθεσίας και πολιτικής από την Τουρκία, δεν υπάρχει λόγος να εξεταστεί καν το αίτημα της Τουρκίας.

Θα θέλαμε επίσης να επισημάνουμε ότι ένα ευρύ φάσμα εμπειρογνωμόνων από την Τουρκία έχουν εγείρει σοβαρές ανησυχίες σχετικά με αυτήν την πιθανή αγορά. Ο Aaron Stein του Ινστιτούτου Έρευνας Εξωτερικής Πολιτικής (Foreign Policy Research Institute) σημείωσε ότι οι αναβαθμίσεις του block 70 μοιράζονται κάποιους κοινούς αισθητήρες με τα F-35. Αυτό εγείρει τις ίδιες ανησυχίες που εκφράσατε στο άρθρο γνώμης σας στους New York Times και θέτει σε κίνδυνο τους Αμερικανούς πιλότους μαχητικών και τους πιλότους μαχητικών των συμμάχων μας που πετούν αναβαθμισμένα F-16. Επιπλέον, η Τουρκία χρησιμοποίησε αμερικανικά όπλα με τρόπο ασυμβίβαστο με τις αμερικανικές αξίες και τα αμερικανικά συμφέροντα. Όπως σημείωσε ο Michael Rubin του American Enterprise Institute, η Τουρκία δεν χρησιμοποιεί τον στόλο των F-16 για την “υπεράσπιση της τουρκικής πατρίδας, αλλά για να απειλήσει τα ελληνικά νησιά στο Αιγαίο Πέλαγος και να βομβαρδίσει τους Γιαζίντι στο Σιντζάρ και ούτω καθεξής ».

Η πρόσβαση στα αμερικανικά οπλικά συστήματα, συμπεριλαμβανομένων των αναβαθμισμένων F-16, είναι προνόμιο που πρέπει να κερδίσει η Τουρκία και όχι ένα εκ προοιμίου δικαίωμα. Αυτή η πρόσβαση πρέπει να παγώσει έως ότου η Τουρκία αποδείξει ότι θα ευθυγραμμιστεί με το αμερικανικό δίκαιο, και θα τιμήσει τις αξίες, τα συμφέροντα και τις συμμαχίες των ΗΠΑ.

Σας παροτρύνουμε να επαναλάβετε την αντίθεσή σας στην πώληση ή μεταφορά F-16 ή οποιουδήποτε σημαντικού οπλικού συστήματος στην Τουρκία.»





