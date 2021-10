Κοινωνία

“Πρωινοί Τύποι” - Κουρεμπής: “φίλος” μου ζήτησε βοήθεια για να σκοτώσει την σύζυγο του (βίντεο)

Τι λέει ο άνθρωπος που έκανε την καταγγελία για διαδικτυακό «φίλο» του, που προσέφερε δεκάδες χιλιάδες ευρώ σε εκτελεστή, για να δολοφονήσει την γυναίκα του.

Ο Μάριος Κουρεμπής, γραφίστας στο επάγγελμα, είναι ενεργός στο Facebook σε ομάδες κατά της γονεϊκής αποξένωσης και υπήρξε ο παραλήπτης του μηνύματος από έναν άνδρα, μέλους μιας τέτοιας ομάδας, ότι αναζητά εκτελεστή για να δολοφονήσει την γυναίκα του έναντι αμοιβής.

Όπως είπε μιλώντας στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Πρωινοί Τύποι», δεν ξέρει εάν το μήνυμα εστάλη και σε άλλους διαδικτυακούς «φίλους» του άνδρα.

Όπως περιέγραψε, «Εμένα μου έκανε αναφορές ότι ψάχνει άνθρωπο να σκοτώσει την γυναίκα του σε κάποια πόλη της Ελλάδας. Την πρώτη φορά δεν έδωσα σημασία».

«Όμως, όταν το επανέλαβε δεύτερη και τρίτη φορά και μάλιστα όταν μου είπε ότι θα πουλήσει ένα ακίνητο και θα προσφέρει 40.000 έως 50.000 ευρώ σε όποιον δολοφονήσει την γυναίκα του, θορυβήθηκα, συμβουλεύθηκα τον δικηγόρο μου και έκανα την καταγγελία στην Αστυνομία», είπε ο κ. Κουρεμπής.

«Εκ των υστέρων έμαθα από την Αστυνομία ό,τι η καταγγελία μου είχε βάση. Η Ασφάλεια μου είπε ότι η καταγγελία μου είναι σοβαρή και ότι την υπόθεση ανέλαβε η Εισαγγελία», επεσήμανε ο κ. Κουρεμπής.

