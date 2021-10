Τεχνολογία - Επιστήμη

Facebook: Αποκαλύψεις “φωτιά” από πρώην υπάλληλο

Νέα μαρτυρία "καίει" τον γίγαντα των μέσων κοινωνικής δικτύωσης την ώρα που πασχίζει να απεγκλωβιστεί από το σκάνδαλο που προκάλεσαν οι αποκαλύψεις της Φράνσις Χάουγκεν,

Ένας νέος μάρτυρας δημοσίου συμφέροντος κατηγορεί το Facebook ότι επιλέγει τα κέρδη έναντι της συγκράτησης προβληματικού περιεχομένου, σύμφωνα με την Washington Post, καθώς ο γίγαντας των μέσων κοινωνικής δικτύωσης πασχίζει να απεγκλωβιστεί από το σκάνδαλο που προκάλεσαν οι αποκαλύψεις της Φράνσις Χάουγκεν.

Σύμφωνα με άρθρο της αμερικανικής εφημερίδας που δημοσιεύτηκε χθες Παρασκευή, αυτός ο δεύτερος μάρτυρας δημοσίου συμφέροντος είναι, όπως και η Χάουγκεν, πρώην εργαζόμενος του Facebook, μέλος της ομάδας αρμόδιας για την πολιτική ακεραιότητα της πλατφόρμας, ο οποίος υπέβαλε κατάθεση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ.

Σε αυτή τη γραπτή κατάθεση, ο πρώην εργαζόμενος της εταιρείας της Σίλικον Βάλει παραθέτει συγκεκριμένα σχόλια που έγιναν το 2017, όταν η εταιρεία αποφάσιζε τον καλύτερο τρόπο διαχείρισης της διαμάχης που σχετιζόταν με την ρωσική ανάμιξη στις αμερικανικές προεδρικές εκλογές του 2016 και γινόταν και μέσω του Facebook.

«Θα είναι μια φούρια που θα περάσει. Οι εκλεγμένοι αξιωματούχοι θα γκρινιάζουν. Και μέσα σε λίγες εβδομάδες, θα ασχολούνται με κάτι άλλο. Στο μεταξύ βγάζουμε λεφτά στο υπόγειο και όλα καλά», είπε τότε ο Τάκερ Μπάουντς, ένας μέλος της ομάδας επικοινωνίας του Facebook.

Αυτός ο δεύτερος μάρτυρας δημοσίου συμφέροντος υπέγραψε την γραπτή κατάθεσή του στις 13 Οκτωβρίου, μια εβδομάδα μετά την κατάθεση της Χάουγκεν ενώπιον επιτροπής του αμερικανικού Κογκρέσου.

Η 37χρονη μηχανικός πληροφορικής, πρώην εργαζόμενη στο Facebook, που χαρακτηρίστηκε ως «ηρωίδα» από έναν Δημοκρατικό γερουσιαστή, ισχυρίστηκε ότι τα ηγετικά στελέχη της εταιρείας της Καλιφόρνιας, με επικεφαλής τον ιδρυτή και διευθύνοντα σύμβουλο Μαρκ Ζάκερμπεργκ «επιλέγουν τα κέρδη τους έναντι της ασφάλειάς μας».

Η ίδια είχε προηγουμένως διαρρεύσει στη Wall Street Journal εσωτερικά έγγραφα που έριχναν νέο φως σε γνωστές επιπτώσεις της χρήσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, όπως ψυχολογικά προβλήματα εφήβων κοριτσιών που εκτίθενται υπερβολικά σε φαινομενικά «τέλειες» ζωές και σώματα influencers στο Instagram.

Σύμφωνα με την Washington Post, η κατάθεση αυτού του νέου μάρτυρα στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς επιβεβαιώνει ότι τα διευθυντικά στελέχη του Facebook υπονόμευαν τακτικά τις προσπάθειες για την καταπολέμηση της παραπληροφόρησης, της ρητορικής μίσους και άλλου προβληματικού περιεχομένου από φόβο μήπως εξοργίσουν τον πρώην πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και πολιτικούς του συμμάχους και για να μην ριψοκινδυνέσουν να χάσουν την προσοχή των χρηστών, απαραίτητη για τα ιλιγγιώδη κέρδη της εταιρείας.

Ερωτηθείσα από το Γαλλικό Πρακτορείο, η Έριν Μακπάικ, μια εκπρόσωπος του Facebook, είπε ότι το άρθρο ήταν «κατώτερο του επιπέδου της Washington Post, η οποία τα τελευταία πέντε χρόνια δημοσιεύει άρθρα μόνο μετά αφότου έχει ερευνήσει την βασιμότητα και βρίσκοντας πολυάριθμες πηγές».

Η εταιρεία της Σίλικον Βάλει έχει εγκλωβιστεί σε διαμάχες και αντιμετωπίζει κατηγορίες τα τελευταία χρόνια, από τη διαχείριση του περιεχομένου στην πλατφόρμα της, ειδικά κατά τη διάρκεια εκλογών, έως την οικονομική της στρατηγική, που θεωρείται από πολλές κυβερνήσεις ότι παραβιάζει τους κανόνες ανταγωνισμού.

