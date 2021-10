Οικονομία

Λογαριασμοί ρεύματος: Τετραψήφιος τηλεφωνικός αριθμός για επανασύνδεση

Τη δημιουργία τετραψήφιου αριθμού SOS - ενεργειακής αλληλεγγύης για την επανασύνδεση στο δίκτυο ηλεκτροδότησης ανακοίνωσε ο υπουργός Ενέργειας Κώστας Σκρέκας.

Μιλώντας στον ΣΚΑΪ, εξήγησε ότι τα νοικοκυριά θα καλούν τον αριθμό και άμεσα θα κινητοποιείται η διαδικασία, με τη μεταφορά του αιτήματος στον οικείο δήμο, στις τριμερείς επιτροπές αξιολόγησης και θα προστρέχουν τις αμέσως επόμενες ώρες να επανασυνδέσουν «αυτούς οι οποίοι έχουν απόλυτη αδυναμία να πληρώσουν το λογαριασμό της ενέργειας, είτε είναι ρεύμα είτε είναι φυσικό αέριο», τόνισε ο υπουργός Ενέργειας.

Ο κ. Σκρέκας τόνισε ότι θα καλύπτεται το κόστος επανασύνδεσης, αλλά και το κόστος του ηλεκτρικού ρεύματος που θα δαπανήσουν τους επόμενους μήνες για να θερμαίνουν το σπίτι τους.

Τη Δευτέρα θα υπογραφεί από τα συναρμόδια υπουργεία η απόφαση που μεταφέρει στο Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης 470 εκατ. ευρώ αντί για 400 που είχε αρχικά ανακοινωθεί.

Τα χρήματα αυτά θα δαπανηθούν ώστε να στηριχθούν τα ελληνικά νοικοκυριά μέσω της επιδότησης στους λογαριασμούς ρεύματος «για να μη δουν εκρηκτικές αυξήσεις». Δεν απέκλεισε η επιδότηση αυτή να αυξηθεί περαιτέρω, καθώς όπως είπε η κυβέρνηση θα παρακολουθεί την αύξηση των τιμών μήνα – μήνα και εάν χρειαστεί θα αυξήσει την επιδότηση.

«Τώρα ολοκληρώνεται ο Οκτώβριος, την πρώτη εβδομάδα του Νοεμβρίου θα, αξιολογήσουμε θα δούμε πόσο έχει κυμανθεί η μέση τιμή χονδρεμπορικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειες σε επίπεδο μήνα Οκτωβρίου και εφόσον χρειαστεί και είναι αναγκαίο να αυξήσουμε την επιδότηση προς τα ελληνικά νοικοκυριά θα το κάνουμε», τόνισε χαρακτηριστικά.

Υπενθύμισε ότι η ΔΕΗ έχει ήδη ανακοινώσει πακέτα αποπληρωμής των λογαριασμών ρεύματος σε δόσεις οι οποίες ανάλογα με το ύψος της οφειλής μπορεί να εκτείνονται σε πολλούς μήνες.

Από τα 470 εκατ. του Ταμείου Ενεργειακής Μετάβασης, τα 80 εκατ. ευρώ θα αξιοποιηθούν για να αυξηθεί το επίδομα θέρμανσης που φέτος υπερδιπλασιάζεται για να καλυφθεί μεγάλο μέρος της αύξησης της δαπάνης για πετρέλαιο θέρμανσης και φυσικό αέριο.

Ειδικά για το φυσικό αέριο, ο κ. Σκρέκας τόνισε ότι έχει συμφωνηθεί οριζόντια έκπτωση 15% για όλους τους καταναλωτές, σε όλα τα νοικοκυριά ανεξαρτήτως εισοδήματος που θα «περάσει» στους λογαριασμούς.

