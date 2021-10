Κοινωνία

Κηφισιά: πυροβολισμοί με τραυματίες

Επεισόδιο με πυροβολισμούς και τραυματίες στην Λεωφόρο Τατοϊου.

Επεισόδιο με πυροβολισμούς και δύο τραυματίες στην λεωφόρο Τατοΐου, στην περιοχή της Κηφισιάς σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου, λίγες ώρες μετά απο την φονική καταδίωξη στο Πέραμα.

Συγκεκριμένα, ένας πολίτης κάλεσε την Άμεση Δράση μέσω του 100 και ενημέρωσε ότι επί της Τατοϊου 98 υπάρχουν δύο άτομα που έχουν τραυματιστεί, αφού δέχθηκαν πυροβολισμούς.

Νεότερες πληροφορίες αναφέρουν ότι τα θύματα είναι εργάτες σε έργα φυσικού αερίου και δράστης ένας πολίτης, ο ποποίος πυροβόλησε απο το μπαλκόνι του σπιτιού του.

