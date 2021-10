Κόσμος

Τουρκία: Επιστολή Αναστασιάδη στον Γκουτέρες με καταγγελίες

Ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας κατήγγειλε τις νέες μονομερείς και έκνομες ενέργειες της Τουρκίας στην Κυπριακή ΑΟΖ. Τι ζητά.

Επιστολή με την οποία καταγγέλλει τις νέες μονομερείς και έκνομες ενέργειες της Τουρκίας στην ΑΟΖ της Κυπριακής Δημοκρατίας, στην περίκλειστη περιοχή της Αμμοχώστου και στην Καρπασία, απέστειλε στον γενικό γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, Αντόνιο Γκουτέρες, ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Αναστασιάδης.

Ο κ. Αναστασιάδης ζήτησε από τον γενικό γραμματέα την ενεργότερη εμπλοκή του με τον άμεσο διορισμό ειδικού απεσταλμένου, προκειμένου να δημιουργηθούν οι απαραίτητες προϋποθέσεις για την επανέναρξη ουσιαστικού διαλόγου, για εξεύρεση λύσης στη βάση των ψηφισμάτων και αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών.

Σύμφωνα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, Μάριο Πελεκάνο, ο κ. Αναστασιάδης επανέλαβε προς τον γενικό γραμματέα την αποφασιστικότητα και πολιτική του βούληση να συνεργαστεί με τα Ηνωμένα Έθνη και την τουρκοκυπριακή ηγεσία προς επίτευξη των παραπάνω στόχων.

