Μπάιντεν - Μακρόν: Νέα επικοινωνία και “ραντεβού στην Ρώμη”

Βήματα διεξόδου στην κρίση στις σχέσεις των δύο χωρών, μετά την ακύρωση της συμφωνίας για τα εξοπλιστικά.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν και ο Γάλλος ομόλογός του Εμανουέλ Μακρόν συζήτησαν, σε νέα τηλεφωνική επικοινωνία, τη συνεργασία σε θέματα ασφαλείας στην Αφρική, την Ευρώπη και τον Ινδο-Ειρηνικό, καθώς οι δύο χώρες επιχειρούν να αποκαταστήσουν τους δεσμούς τους, μετά τη διαμάχη που ξέσπασε σχετικά με την αμερικανική συμφωνία ασφαλείας με τη Βρετανία και την Αυστραλία.

Οι Μπάιντεν και Μακρόν σχεδιάζουν να συνεχίσουν τις συνομιλίες τους, όταν συναντηθούν αυτόν τον μήνα στη Ρώμη, στη Σύνοδο των ηγετών της G20, ανέφερε ο Λευκός Οίκος.

«Ο πρόεδρος Μπάιντεν ανυπομονεί να συναντηθεί αργότερα αυτόν τον μήνα με τον πρόεδρο Μακρόν στη Ρώμη, όπου θα συνεχίσουν τις συνομιλίες και θα εξετάσουν τα πολυάριθμα θέματα που συνδέονται με τη γαλλο-αμερικανική συνεργασία», διευκρινίζεται στο δελτίο τύπου, που εξέδωσε η αμερικανική προεδρία.

Στην τηλεφωνική συνδιάλεξη με τον Μακρόν, ο Μπάιντεν επανέλαβε τις συνεχιζόμενες προσπάθειες των δύο χωρών για να στηρίξουν τη σταθερότητα και την ασφάλεια στην περιοχή του Σάχελ και να ενισχύσουν τη συνεργασία στον Ινδο-Ειρηνικό, όπως και τις προσπάθειες για μια ισχυρότερη ευρωπαϊκή άμυνα, λέει ο Λευκός Οίκος.

Οι δύο ηγέτες «συζήτησαν τις προσπάθειες που χρειάζονται για την ενίσχυση της Ευρώπης της άμυνας με την εγγύηση μιας συμπληρωματικότητας με το ΝΑΤΟ», σημειώνεται.

Επιπλέον, η αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Κάμαλα Χάρις θα επισκεφθεί το Παρίσι στις 11/12 Νοεμβρίου, όπου θα συναντηθεί επίσης με τον Γάλλο πρόεδρο, σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο.

Η Χάρις και ο Μακρόν «θα συζητήσουν τη σημασία της διατλαντικής σχέσης για την ειρήνη και την ασφάλεια στον κόσμο και θα επιμείνουν στη σημασία της συμμαχίας μας για τις παγκόσμιες προκλήσεις, όπως η Covid-19 και η κλιματική κρίση, ενώ θα αναφερθούν και στα ζητήματα του Σάχελ και του Ινδο-Ειρηνικού», διευκρίνισε η αμερικανική προεδρία.

