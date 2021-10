Υγεία - Περιβάλλον

Μυρτώ: “θέλω να μην πονάει”, λέει η μητέρα της στον ΑΝΤ1 (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι αναφέρει η Μαίρη Κοτρώτσου για την “μεταστροφή” της Πολιτείας και την κάλυψη των δαπανών για αποθεραπεία του κοριτσιού σε ειδικό κέντρο του εξωτερικού.

«Έχω συναισθήματα ελπίδας, ανάμεικτα με χαρά και προσδοκία, όπως θα είχε ένας γονιός που έχει ένα παιδί σαν την Μυρτώ», είπε στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Πρωινοί Τύποι» η κ. Μαίρη Κοτρώτσου.

Όπως είπε η μαμά της κοπέλας που κακοποιήθηκε το 2012 στην Πάρο, «είμαι αισιόδοξη γιατί οτιδήποτε κάνουν για να απαλύνουν τους πόνους και την σπαστικότητα της, θα βοηθήσει. Αυτό που εγώ βάζω ως πρώτο είναι να μην πονάει».

Λίγες ημέρες μετά την απόφαση του ΕΟΠΥΥ τελικώς να καλύψει τις δαπάνες για την αποθεραπεία του κοριτσιού σε εξειδικευμένο κέντρο, στην Γερμανία, η μητέρα της Μυρτούς λέει πως «είναι το καλύτερο κέντρο της Ευρώπης» και ότι «είναι πολύ σημαντικό που έστω και μετά από τόσα χρόνια η Πολιτεία το είδε διαφορετικά το θέμα και το αντιμετώπισε αλλιώς».

Ακόμη, η μητέρα της Μυρτούς, αναφέρθηκε στην προσπάθεια ορισμένων, που ξεκίνησε χωρίς η ίδια να γνωρίζει κάτι, να κάνουν έρανο για συγκέντρωση χρημάτων για την Μυρτώ.

Όπως είπε, «Προσπάθησαν να βοηθήσουν, αλλά όταν κάποιος δεν γνωρίζει….» και συμπλήρωσε «εγώ τρέχω δύο εβδομάδες με την Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος για να κατέβουν οι «σελίδες» με τις αναφορές για τον «έρανο», έχει κατέβει από την σελίδα όπου πρώτα δημοσιεύθηκε ως είδηση, όμως υπάρχει ακόμη αναρτημένο σε πολλές ιστοσελίδες».

Ειδήσεις σήμερα:

Πυροβολισμοί στην Κηφισιά: πολίτης τραυμάτισε εργάτες

Γλυκά Νερά: “O Μπάμπης Αναγνωστόπουλος είχε παράλληλη σχέση”

“Πρωινοί Τύποι” - Κουρεμπής: “φίλος” μου ζήτησε βοήθεια για να σκοτώσει την σύζυγο του (βίντεο)