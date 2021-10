Πολιτική

Τσίπρας: Αγώνας να απαλλάξουμε τη χώρα από καθεστώς φαυλότητας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σκληρή επίθεση στον Κυριακό Μητσοτάκη εξαπέλυσε ο Αλέξης Τσίπρας με το βλέμμα στις εκλογές.

Σκληρή επίθεση στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, εξαπέλυσε στην ομιλία του στην Κεντρική Επιτροπή Ανασυγκρότησης του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, ο πρόεδρος του κόμματος Αλέξης Τσίπρας, θέτοντας τον στόχο για νίκη στις επόμενες εκλογές που θα απαλλάξει την κοινωνία από το «φαύλο καθεστώς Μητσοτάκη».

Αναφερόμενος στην σημερινή συνεδρίαση τόνισε ότι στόχος είναι «να ολοκληρώσουμε συλλογικά και συντεταγμένα το σχεδιασμό μας για την οργανωτική ανασυγκρότηση, τη διεύρυνση και τον ποιοτικό μετασχηματισμό του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία». Περιέγραψε το 3ο Συνέδριο ως «συνέδριο τομής αλλά και συνέχειας, που θα επισφραγίσει την νέα αρχή που αποφασίσαμε να κάνουμε όλοι μαζί, αλλά και θα δώσει ώθηση στον κεντρικό πολιτικό μας στόχο για τη διαμόρφωση μιας νέας κοινωνικής και πολιτικής πλειοψηφίας που θα φέρει τη νέα νίκη απέναντι στη Δεξιά, την πολιτική αλλαγή και την προοδευτική διακυβέρνηση».

Χαρακτήρισε τον αγώνα μέχρι τις εκλογές «ως έναν αγώνα κρίσιμο. Ιστορικό θα μπορούσα να πω. Να απαλλάξουμε τη χώρα από το καθεστώς της ακραίας κοινωνικής ανισότητας, και της ακραίας φαυλότητας, που φέρει την υπογραφή του κ. Μητσοτάκη. Και διαθέτει τη στήριξη των ελάχιστων που βλέπουν τη χώρα και τους ανθρώπους της ως υποζύγια της ιδιοτέλειάς τους….Έναν αγώνα απέναντι σ' αυτούς που μέσα σε 2 χρόνια γύρισαν την Ελλάδα δεκαετίες πίσω».

Η απάντηση του Μαξίμου

Σε σχόλιο του Υφυπουργού παρα τω Πρωθυπουργώ και Κυβερνητικού Εκπροσώπου, Γιάννη Οικονόμου, για την ομιλία του Αρχηγού της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, Αλέξη Τσίπρα, στην Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ αναφέρονται τα εξής:

«Όλοι γνωρίζουν ότι ο κ. Τσίπρας υπήρξε ένας κακός πρωθυπουργός μιας καταστροφικής διακυβέρνησης, γεμάτης ψέματα και αυταπάτες. Σήμερα προσπαθεί να καλύψει το κενό πολιτικής με «λάσπη» και ύβρεις. Στην πορεία αυτή θα είναι μόνος του. Δική μας έγνοια είναι η Ελλάδα που αλλάζει, χωρίς να αφήνει κανέναν πίσω».

Ειδήσεις σήμερα:

Πυροβολισμοί στην Κηφισιά: νεκρός ο ένας υπάλληλος

Μυρτώ: “θέλω να μην πονάει”, λέει η μητέρα της στον ΑΝΤ1 (βίντεο)

“Πρωινοί Τύποι” - Κουρεμπής: “φίλος” μου ζήτησε βοήθεια για να σκοτώσει την σύζυγο του (βίντεο)