Πυροβολισμοί στην Κηφισιά: νεκρός ο ένας υπάλληλος

Τραγική κατάληξη είχε η επίθεση με πυροβολισμούς που δέχθηκαν εργαζόμενοι που εκτελούσαν έργα. Τους πυροβόλησε περίοικος από το μπλακόνι του.

Έχασε τελικώς την μάχη με τον θάνατο ο ένας απο τους δύο εργάτες που πυροβολήθηκαν το πρωί στην Κηφισιά, ενώ εκτελούσαν έργα φυσικού αερίου.

Ένας άνδρας βγήκε στο μπαλκόνι του και πυροβόλησε εναντίον τους, τραυματίζοντας τους δύο υπαλλήλους, τελικώς τον έναν θανάσιμα, επειδή...ενοιχλήθηκε απο τον θόρυβο που γινόταν από τις εργασίες έξω από το σπίτι του!

Ο άνδρας συνελήφθη στο σπίτι του, όπου εντοπίστηκε να έχει γεμίσει και πάλι το περίστροφο με το οποίο πυροβόλησε κατά των δύο εργαζόμενων, ηλικίας περίπου 40 χρόνων.

Ο δράστης, επίσης γύρω στα 40, κατέβηκε από το σπίτι του, περπάτησε μερικές δεκάδες μέτρα και μετά από έναν σύντομο διαπληκτισμό, άρχισε να πυροβολεί τα θύματα του.

Συνολικά έριξε, κατά τις πληροφορίες, πέντε σφαίρες, με το ένα θύμα του να έχει βληθεί στην πίσω πλευρά του σώματος του.

Οι δύο άνδρες τραυματίστηκαν ο ένας στο πόδι και ο άλλος στην κοιλιακή χώρα. Αμφότεροι μεταφέρθηκαν στο ΚΑΤ όπου δυστυχώς ο ένας κατέληξε λίγο αργότερα.

Όταν τον ακινητοποίησαν οι αστυνομικο, στην ταράτσα του σπιτιού του, αφού είχε αφήσει το όπλο του, στην είσοδο της πολκατοικίας, φώναζε, κατά ορισμένες μαρτυρίες, «Με έχουν δέσει με μαύρη μαγεία. Με έβαλε ο Σατανάς να το κάνω!».

