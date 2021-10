Παράξενα

Κατερίνη: Η αγγελία του στοίχισε 9000 ευρώ!

Διάβασέ μου το...

Πώς μια αγγελία πώλησης γεωργικού μηχανήματος άδειασε τον τραπεζικό λογαριασμό ενός 54χρονου...

Δικογραφία σχηματίστηκε από την υποδιεύθυνση Ασφάλειας Κατερίνης σε βάρος τριών ατόμων, καθώς όπως προέκυψε από την έρευνα, τον Σεπτέμβριο του 2021, μαζί με συνεργό τους εξαπάτησαν έναν 54χρονο άνδρα που ζει σε χωριό της Πιερίας και του απέσπασαν από τραπεζικό λογαριασμό 9.000 ευρώ.

Ο 54χρονος διέθετε προς πώληση μέσω ηλεκτρονικής αγγελίας ένα γεωργικό μηχάνημα, όταν δέχτηκε τηλεφώνημα πως υπάρχει ενδιαφερόμενος αγοραστής. Ωστόσο, οι τρεις επιτήδειοι αντί να πληρώσουν για την αγορά του γεωργικού μηχανήματος, κατάφεραν να αποσπάσουν από τον άνδρα τους προσωπικούς του τραπεζικούς λογαριασμούς και στη συνέχεια αφαίρεσαν τμηματικά από τον τραπεζικό του λογαριασμό το χρηματικό ποσό των 9.000 ευρώ.

Η δικογραφία σχηματίστηκε σε βάρος ενός 29χρονου ημεδαπού, ενός 22χρονου αλλοδαπού και μιας 36 χρονης ημεδαπής.

