Κατεχόμενα: Ροζ βίντεο με πρωταγωνιστή στέλεχος του κόμματος Τατάρ

Τρίτο βίντεο Τουρκοκύπριου πολιτικού με ημίγυμνη γυναίκα διέρρευσε στο διαδίκτυο. Τι είπε για το θέμα των βίντεο ο Ερσίν Τατάρ.

Στέλεχος του κόμματος Εθνικής Ενότητας του Ερσίν Τατάρ φέρεται να είναι ο πρωταγωνιστής νέου βίντεο ερωτικού περιεχομένου που διέρρευσε στα κατεχόμενα.

Στο βίντεο εμφανίζεται ο Γκιουρχάν Γκίριτλι, "Διευθυντής Κοινωνικών Ασφαλίσεων Αμμοχώστου". Πρόκειται για το τρίτο κατά σειρά βίντεο όπου εμφανίζεται Τουρκοκύπριος πολιτικός σε βιντεοκλήση με ημίγυμνη γυναίκα.

Εν τω μεταξύ, σύμφωνα με τα τουρκοκυπριακά ΜΜΕ, πέντε άτομα έχουν συλληφθεί στα κατεχόμενα, κατηγορούμενα για την υπόθεση των εν λόγω βίντεο, μεταξύ αυτών και μια γυναίκα, η οποία φέρεται να εμπλέκεται στην δημοσιοποίηση του πρώτου βίντεο με τον αποκαλούμενο πρωθυπουργό του ψευδοκράτους Ερσάν Σανέρ.

Ερωτηθείς σχετικά, ο Τουρκοκύπριος ηγέτης Ερσίν Τατάρ, απάντησε: ''Λυπάμαι πολύ για το θέμα. Όλα θα βρουν το δρόμο τους''.

