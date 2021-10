Οικονομία

Κικίλιας: “έκρηξη” στις τουριστικές εισπράξεις από ΗΠΑ - Γαλλία

Τι λέει για την πολύ καλή πορεία του τουρισμού, τις προοπτικές για επιμήκυνση της σεζόν και γιατί χαρακτηρίζει το Υπουργείο Τουρισμού ως… “Υπουργείο Οικονομίας”.

Στην πολύ καλή πορεία του τουρισμού ακόμα και εντός του φθινοπώρου, αναφέρθηκε ο Υπουργός Τουρισμού.

Ο Βασίλης Κικίλιας, μιλώντας στον ΣΚΑΙ, αναφέρθηκε στην αύξηση των ταξιδιωτικών εισπράξεων σε σχέση με το 2020, δίνοντας χαρακτηριστικά στοιχεία: «Έχουμε αύξηση των εισπράξεων 371% από επισκέπτες από τις ΗΠΑ, 207% από επισκέπτες από τη Γαλλία και 115% από τη Γερμανία. Το Υπουργείο Τουρισμού είναι Υπουργείο οικονομίας, είναι η πηγή, η καρδιά της προσπάθειας που θα κάνει η Κυβέρνηση και η ελληνική κοινωνία να επανέλθει ευημερία στη μέση ελληνική οικογένεια».

Ο Υπουργός Τουρισμού που πραγματοποιεί επίσκεψη στη Ρόδο, δήλωσε ότι ζήτησε από τους ξενοδόχους του νησιού και θα το κάνει σε όλη τη χώρα, να είμαστε έτοιμοι από αρχές Μαρτίου. «Γιατί βλέπω κάνοντας συμφωνίες με μεγάλες εταιρείες tour operators και ταξιδιωτικές αεροπορικές εταιρείες από όλο τον κόσμο, ότι η ζήτηση, τα εισιτήρια και οι κρατήσεις, ξεκινούν από τον Μάρτιο φέτος για την Ελλάδα», τόνισε χαρακτηριστικά.

Ο κ. Κικίλιας επισήμανε τη στήριξη στους εργαζόμενους στον τουρισμό και στα ξενοδοχεία, αλλά στους εργαζόμενους στο εμπόριο, καθώς όπως είπε «το εμπόριο, τα καταστήματα του λιανεμπορίου βρίσκονται τις πιο πολλές φορές μέσα σε τουριστικές περιοχές».

«Με το 25% του ΑΕΠ να προέρχεται από τον τουρισμό, φιλοδοξούμε να επιστρέψουμε το μέρισμα στην ελληνική οικογένεια, στη μικρή και μεσαία επιχείρηση και να στηρίξουμε την ελληνική οικονομία», τόνισε.

Ερωτηθείς για τις παρελάσεις της 28ης Οκτωβρίου, ο κ. Κικίλιας δήλωσε: «Πιστεύω ακράδαντα ότι πρέπει να γίνουν οι παρελάσεις. Είμαι πολύ υπερήφανος όταν χειροκροτώ τα παιδιά μας, όταν χειροκροτώ τις Ένοπλες Δυνάμεις μας», τονίζοντας ότι «πρέπει να επιστρέψουμε σε μια μερική κανονικότητα και σωστά γίνονται για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και με μέτρα. Οφείλουμε να οδηγήσουμε την ελληνική κοινωνία σε μια κανονικότητα, να αισθανθούν οι συμπολίτες μας ότι αντιλαμβανόμαστε πως δύο χρόνια είναι πολλά και πρέπει να προχωρήσουμε σιγά-σιγά και να ξαναπάρουμε τις ζωές μας πίσω».

