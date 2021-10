Κοινωνία

Το “Μωαμεθανιστάν” του Τσελέντη και η απάντηση Πλεύρη

Δεν υπάρχουν πια εικονίσματα σε νοσοκομεία. Εδώ είναι Ελλάδα, όχι Μωαμεθανιστάν, λέει ο Άκης Τσελέντης. Τι απαντά το Υπουργείο Υγείας.

Μια ημέρα μετά την οργισμένη ανάρτηση που έκανε ο Άκης Τσελέντης στον λογαριασμό του στο Facebook, στην οποία αναφέρει πως απομακρύνονται θρησκευτικά σύμβολα της ορθοδοξίας από τους δημόσιους χώρους στην Ελλάδα και τα νοσοκομεία, κάνοντας λόγο για «Μωαμεθανιστάν», πηγές του υπουργείου Υγείας απάντησαν στον διευθυντή του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου.

«Αναφορικώς με την καταγγελία του διευθυντη? του Γεωδυναμικου? Ινστιτου?του Άκη Τσελέντη στα νοσοκομεία αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας ουδέν περιστατικό απομάκρυνσης θρησκευτικών συμβόλων παρατηρείται. Σημειωτέον σε πλήθος νοσοκομείων λειτουργούν παρεκκλήσια και παντού υπάρχει απόλυτος σεβασμός στη θρησκευτική πίστη των ασθενών», σημειώνουν οι πηγές του υπουργείου Υγείας.

Η ανάρτηση που προκάλεσε την αντίδραση του υπουργείου Υγείας

Στη μακροσκελή ανάρτησή του, ο Άκης Τσελέντης ανέφερε ότι ρώτησε γιατί συμβαίνει αυτό και η απάντηση που έλαβε ήταν ότι πρόκειται για «εντολή άνωθεν για να μην προσβάλλονται οι αλλόθρησκοι».

«Εδώ είναι Ελλάδα και όχι Μωαμεθανιστάν» έγραψε χαρακτηριστικά και υπογράμμισε πως «ενοχλεί αυτός ο δήθεν πολύ πολιτισμός όπου το ανώμαλο γίνεται ομαλό» για να καταλήξει «μήπως να κάνουμε προσευχή και στη Μέκκα;», στην ανάρτησή του:

«Α?δώς ?ργε?οι

«Μήπως πρέπει να μας βάλουν και ένα χαλάκι να προσευχόμαστε κοιτώντας προς τη Μέκκα;»

Με έκπληξη διαπίστωσα ότι έχουν βγάλει τα εικονίσματα από τα δωμάτια νοσηλείας. Και αυτό δε συνέβαινε στο δωμάτιο της μητέρας μου αλλά σε όλα. Το τσέκαρα και μου είπαν «άνωθεν εντολή» για να μην προσβάλουμε τους αλλόθρησκους. Αυτό είναι ένα μεγάλο αίσχος και πρέπει να απαιτήσουμε να ξανά Μπουν εδώ είναι Ελλάδα και όχι Μωαμεθανιστάν. Εμείς οι χριστιανοί ορθόδοξοι Έλληνες θα πολεμήσουμε αν χρειαστεί και και μόνο εμείς.

Κάπου με ενοχλεί αυτός ο δήθεν πολύ πολιτισμός όπου το ανώμαλο γίνεται ομαλό και τα θρησκευτικά μας σύμβολα καταργούνται.

Κάποιοι θα μας αποκαλέσουν ρατσιστές μπορεί και να με αποκλείσουν πάλι από το facebook οι γνωστές κλίκες των ΜΚΟ. Δεν έχω τίποτα με τους μετανάστες απλώς δεν δέχομαι να μου καταργούν τα θρησκευτικά σύμβολα οι δήθεν προοδευτικοί».

