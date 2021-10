Κόσμος

Τουρκία: Ενόχληση Ακάρ για τις συμμαχίες της Ελλάδας

Τι είπε για "ελληνικό πόθο για εξοπλισμούς" και τις διμερείς σχέσεις. Τι απαντά ο Κυβ. Εκπρόσωπος για τις τουρκικές προκλήσεις.

Στις αμυντικές συμφωνίες της Ελλάδας αναφέρθηκε σήμερα ο Τούρκος υπουργός Άμυνας, Χουλουσί Ακάρ, ισχυριζόμενος μεταξύ άλλων ότι αυτές «δεν θα έχουν κάποιο όφελος» καθώς και ότι «θα προκαλέσουν ζημιά στις διμερείς σχέσεις όπως και στο ΝΑΤΟ».

Ειδικότερα, ο Ακάρ ανέφερε ότι «κάποιες χώρες με την παρότρυνση και την υποστήριξη άλλων χωρών κάνουν εξοπλιστικά προγράμματα και εμφανίζουν κάποιες πράξεις και καποιες ενέργειες και δηλώσεις».

«Αυτά μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα δεν θα έχουν κάποιο όφελος, πρέπει να το ξέρουν. Διότι εμείς με την Ελλάδα στα πλαίσια της καλής γειτονίας, θέλουμε να ζούμε μαζί με την Ελλάδα και να εκμεταλλευόμαστε μαζι τον πλούτο κι ευχόμαστε οι χώρες μας να ζουν σε περιβάλλον ασφάλειας και ευημερίας», πρόσθεσε.

Επιπλέον, είπε ότι «αυτός ο πόθος για εξοπλισμούς όπως και η αναζήτηση συμμαχιών ενώ είμαστε εντός του ΝΑΤΟ, θα προκαλέσουν ζημιά και στις διμερείς σχέσεις μας όπως και στο ΝΑΤΟ».

«Θα πλήξουν την αξιοπιστία και θα είναι σπατάλη. Για την Ελλάδα θα είναι σπατάλη. Στην Ελλάδα όπως το λένε και οι πολιτικοί τους υπάρχει ένα οικονομικό πρόβλημα, όταν υπάρχει ένα τέτοιο θέμα το να μπαίνουν σε περιπέτειες πρέπει να δουν πως αυτό θα δυσκολέψει τη ζωή του ελληνικού λαού», πρόσθεσε ο Τούρκος υπουργός Άμυνας.

«Αν μεταξύ των συμμάχων δημιουργηθεί διαφορετική συμμαχία αυτό είναι ενάντια και στο όραμα του ΝΑΤΟ για το 2030. Το ΝΑΤΟ μιλάει για ένωση , για συνύπαρξη εσείς αν βγείτε απο αυτό, τότε κι αυτό είναι άλλο ένα πρόβλημα. Κι αυτό φθείρει το ΝΑΤΟ , δεν πρέπει να το κάνουμε αυτό», δήλωσε.

«Έχει ξεκινήσει η αγάπη για εξοπλισμούς, ανταγωνισμός για εξοπλισμούς, προσπάθεια για εξοπλισμούς», πρόσθεσε.

«Λένε πως δεν είναι εναντίον της Τουρκίας. Ε, τότε λενε ότι είναι εναντίον ποιου; Oι αξιωματούχοι μας δεν βρίσκουν την απάντηση εναντίον ποιων είναι; Εμείς λέμε πως η Τουρκία δεν είναι απειλή για τους συμμάχους της», κατέληξε.

Οικονόμου: στην τουρκικά παραβατικότητα απαντάμε με αποφασιστικότητα

Ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ και Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Γιάννης Οικονόμου, μιλώντας στο Mega για τις τουρκικές προκλήσεις είπε χαρακτηριστικά ότι «Στην τουρκική προκλητικότητα απαντάμε με αποφασιστικότητα, με ψυχραιμία και με παρακαταθήκη τα όσα σημαντικά, κοσμογονικά έχουν γίνει στο επίπεδο της εξωτερικής πολιτικής και της θωράκισης της χώρας τα δύο τελευταία χρόνια. Αν αναλογιστεί κανείς, τι έχει γίνει τα δύο τελευταία χρόνια στο πεδίο αυτό, θα καταλάβει το πόσο πολύ έχει ενισχυθεί το γεωστρατηγικό αποτύπωμα της χώρας μας στο Αιγαίο και στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου».

Όπως σημείωσε, «Υπογράψαμε ΑΟΖ με Ιταλία και Αίγυπτο. Επεκτείναμε τα χωρικά μας ύδατα στο Ιόνιο. Τρεις μεγάλες αμυντικές συμφωνίες με τα Εμιράτα, με τη Γαλλία -για την οποία κάποιοι αποφάσισαν να γίνουν εθνική εξαίρεση- με τις Η.Π.Α.. Η χώρα πρωταγωνιστεί σε όλα τα διεθνή φόρα. Είμαστε, πάντοτε, σε εγρήγορση με τα αντανακλαστικά μας ενεργοποιημένα άμεσα. Είμαστε εδώ για να υπερασπιστούμε τα κυριαρχικά μας δικαιώματα αποτελεσματικά, όπως έχει δείξει και το πρόσφατο παρελθόν».

