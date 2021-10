Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Πάτρα: Μητέρα και νεογέννητο στο νοσοκομείο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αγωνία για μητέρα και το μόλις 20 ημερών βρέφος της που νοσηλεύονται στο νοσοκομείο με κορονοϊό.

Θετικοί στον κορονοϊό διαγνώστηκαν η μητέρα και το μόλις 20 ημερών βρέφος της στην Πάτρα σήμερα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, και οι δύο βρέθηκαν θετικοί στον ιό, μετά την έξαρση των κορυσάτων των τελευταίων ημερών, με αποτέλεσμα να μεταφερθούν στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Πάτρας.

Σημειώνεται ότι τις τελευταίες ημέρες η Αχαΐα εμφανίζεται συνεχώς τριψήφια στον χάρτη της διασποράς με αποτέλεσμα να εντείνεται η ανησυχία για την περιοχή.

Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός πως το περασμένο 48ωρο ανακοινώθηκαν συνολικά στο Νομό 226 νέες ιώσεις (126 την Πέμπτη & 100 την Παρασκευή).

Οι νοσηλείες στα δύο νοσοκομεία της Πάτρας έχουν ξεπεράσει τις 60, με 12 ασθενείς να δίνουν μάχη στις μονάδες εντατικής θεραπείας.

Πηγή: tempo24.news

Ειδήσεις σήμερα:

Μυρτώ: “θέλω να μην πονάει”, λέει η μητέρα της στον ΑΝΤ1 (βίντεο)

Πυροβολισμοί στην Κηφισιά: νεκρός ο ένας υπάλληλος

“Πρωινοί Τύποι” - Κουρεμπής: “φίλος” μου ζήτησε βοήθεια για να σκοτώσει την σύζυγο του (βίντεο)