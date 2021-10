Κοινωνία

Γλυκά Νερά - Μπάμπης Αναγνωστόπουλος: Η απάντησή του για την γυναίκα από το παρελθόν

Γυναίκα από το παρελθόν ισχυρίζεται ότι είχε εμμονή μαζί της. Τι απαντά ο πιλότος μέσω του δικηγόρου του.

Συγκλονιστικές είναι οι αποκαλύψεις που έκανε η Αγγελική Νικολούλη, στην εκπομπή της, «Φως στο τούνελ» αναφορικά με το φρικτό έγκλημα στα Γλυκά Νερά.

Η Αγγελική Νικολούλη μίλησε τηλεφωνικά με πρώην σύντροφο του Μπάμπη Αναγνωστόπουλου που αποκάλυψε ότι είχε σχέση μαζί του το 2015 και ότι αυτή διακόπηκε τον Ιούνιο του 2016. Η ίδια εξήγησε πως ο πιλότος είχε εμμονή μαζί της και πως επιχειρούσε να επικοινωνήσει με εκείνη πολλές φορές, ακόμα και δύο εβδομάδες πριν τη δολοφονία της Καρολάιν.

Λίγες ώρες μετά και συγκεκριμένα το πρωί του Σαββάτου, ο δικηγόρος του Μπάμπη Αναγνωστόπουλου, Αλέξανδρος Παπαϊωαννίδης, μίλησε ζωντανά στην εκπομπή «Χαμογέλα και πάλι!» και διέψευσε πως ο καθ’ ομολογίαν δολοφόνος είχε οποιαδήποτε σχέση κατά τη διάρκεια του γάμου του με την Καρολάιν.

