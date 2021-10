Πολιτική

Μητσοτάκης από Λαύριο: “Όχι” σε νέους διχασμούς

Επίσκεψη του Πρωθυπουργού στην Δημοτική Τοπική Οργάνωσης της Νέας Δημοκρατίας, στο Λαύριο, ενόψει των εσωκομματικών εκλογών



«Η Νέα Δημοκρατία σήμερα δεν είναι απλά το μεγαλύτερο κόμμα στην Ελλάδα. Είναι το μεγαλύτερο κεντροδεξιό κόμμα στην Ευρώπη, και αυτό το οφείλουμε σε εσάς. Αύριο είναι μία γιορτή Δημοκρατίας», ανέφερε ο Πρωθυπουργός και Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, Κυριάκος Μητσοτάκης απευθυνόμενος στα μέλη της ΝΔ ενόψει των αυριανών εσωκομματικών εκλογών κατά την επίσκεψή του στην Δημοτική Τοπική Οργάνωσης της Νέας Δημοκρατίας, στο Λαύριο.

Ο Πρωθυπουργός εστίασε στην πολύ μεγάλη συμμετοχή που θα έχουν οι αυριανές διαδικασίες σημειώνοντας ότι θα ψηφίσουν 135.000 μέλη: «Θέλω, επίσης, να επισημάνω ότι άνω των 30% των συμπολιτών μας που ενεγράφησαν στη Νέα Δημοκρατία για να ψηφίσουν σε αυτές τις εσωκομματικές εκλογές είναι νέα μέλη που για πρώτη φορά ταυτίστηκαν και επίσημα με την παράταξή μας. Θα θυμάστε ότι όταν με τιμήσατε και με εκλέξατε Πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, τον Ιανουάριο του 2016, είχα δεσμευτεί ότι η Νέα Δημοκρατία θα ανανεωθεί, θα μεγαλώσει, θα διευρυνθεί, αλλά θα κρατήσει πάντα ζωντανές και επίκαιρες τις αξίες τις με σημείο αναφοράς τον ιδρυτή μας, τον Κωνσταντίνο Καραμανλή».

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημείωσε δε πως: «αποδεικνύουμε ότι και τώρα που ο ελληνικός λαός μας εμπιστεύτηκε τη διακυβέρνηση της χώρας, ότι μπορούμε να κρατάμε ζωντανές τις κομματικές μας οργανώσεις. Οι κομματικές οργανώσεις είναι το νήμα το οποίο συνδέει την Κυβέρνηση και την Κοινοβουλευτική Ομάδα με την κοινωνία. Δεν θα κουραστώ να το λέω ότι ζητώ πραγματικά απ’ όλα τα στελέχή μας, από τους Υπουργούς μας, από τους βουλευτές μας, να δείχνουν τον απαραίτητο σεβασμό και την προσοχή στις κομματικές μας οργανώσεις. Δεν σας ζητάμε να είστε μόνο παρόντες την ώρα των εκλογών. Σας θέλουμε παρόντες καθόλη τη διάρκεια της τετραετίας. Διότι σας διαβεβαιώνω ότι ένα κόμμα λαϊκό και ζυμωμένο μέσα στην πραγματική κοινωνία πρέπει μονίμως να παίρνει ερεθίσματα από την πραγματική κοινωνία για να μπορεί να βελτιώνει τις πολιτικές του κάθε μέρα. Εργαζόμαστε σκληρά για να κάνουμε τη ζωή όλων των Ελληνίδων και όλων των Ελλήνων καλύτερη».

Ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι: «Θα συνεχίσουμε ως κυβέρνηση να δουλεύουμε νυχθημερόν για να βελτιώνουμε τη ζωή όλων των πολιτών. Θα αποκρούσουμε με όλη τη δύναμη των επιχειρημάτων μας το τοξικό κλίμα το οποίο κάποιοι προσπαθούν και σήμερα να διαμορφώσουν πιστεύοντας ότι η Ελλάδα του 2021 είναι η Ελλάδα του 2011. Σας ζητώ να πούμε όχι σε όλους αυτούς τους νέους διχασμούς. Ενωμένοι πρέπει να προχωρήσουμε μπροστά. Δεν έχουμε να κερδίσουμε πολλά πράγματα ως χώρα όταν διχάζομαστε, όταν αυξάνουμε υπέρμετρα τη θερμοκρασία του πολιτικού διαλόγου. Θα εξακολουθούμε να μιλάμε με επιχειρήματα, να παρουσιάζουμε το πλούσιο κυβερνητικό μας έργο και να συνεχίζουμε κάθε μέρα να δουλεύουμε ακόμα πιο σκληρά για να δημιουργήσουμε νέες θέσεις εργασίας. Για να σταθούμε κοντά στους πιο ευάλωτους συμπολίτες μας, για να προσφέρουμε στα παιδιά μας την καλύτερη δυνατή εκπαίδευση και ευκαιρίες μετά το πανεπιστήμιο. Για να βελτιώσουμε το Εθνικό Σύστημα Υγείας, για να κάνουμε πράξη την πράσινη μετάβαση και να προστατεύσουμε αυτό το Φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον μας».

«Αυτός ο τόπος αποτυπώνει το όραμά σας», τόνισε, μεταξύ άλλων, κατά τον χαιρετισμό του ο Δήμαρχος Λαυρεωτικής, Δημήτρης Λουκάς απευθυνόμενος στον Κυριάκο Μητσοτάκη. «Σας καλωσορίζω στον τόπο, που αποτυπώνει το όραμά σας, όπως αυτό το περιγράψατε στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης. Γιατί το Λαύριο αλλάζει, το Λαύριο κοιτάζει ψηλά, το Λαύριο βαδίζει μπροστά. Για τον Δήμο μας αυτή η προβολή, το μέλλον είναι το πιο ισχυρό κεφάλαιο στο αναπτυξιακό μας σχεδιασμό στηριζόμενο στα πολλαπλά συγκριτικά πλεονεκτήματα, τα οποία συνθέτουν μία δυναμική ισχυρή και μοναδική παρουσία στην Αττική. Πριν από λίγο είχατε επισκεφθεί, πήγαμε παρέα στην Technohull και είδατε μια πολύ σύγχρονη επιχείρηση και η Λαυρεωτική, ως ένας τόπος στρατηγικής σημασίας χάρη στο λιμάνι και της εγγύτητας που έχει στο αεροδρόμιο και στην πρωτεύουσα κινείται σε ένα στρατηγικό άξονα, που τέμνει τη βιομηχανική παράδοση, τον φυσικό και ιστορικό πλούτο με την τεχνολογία την Παιδεία, τον πολιτισμό και τον τουρισμό».





