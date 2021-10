Κοινωνία

Εύρεση της ανήλικης που εξαφανίστηκε από το αεροδρόμιο

Λήξη της αγωνίας για το παιδί που χάθηκε από το αεροδρόμιο της Αθήνας.

Η περιπέτεια της Νεκταρίας Μ., 16 ετών, έληξε σήμερα δίνοντας τέλος στην αγωνία των δικών της ανθρώπων που την αναζητούσαν.

Οι συνθήκες εξαφάνισης του παιδιού διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.

Η Νεκταρία Μ. βρέθηκε στην περιοχή της Αθήνας και είναι καλά στην υγεία της.

«To Χαμόγελο του Παιδιού» θα βρίσκεται κοντά στην Νεκταρία Μ. και την οικογένειά της για την παροχή ψυχολογικής υποστήριξης και οτιδήποτε άλλο χρειαστεί.

