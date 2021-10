Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: ο “χάρτης” με τα κρούσματα του Σαββάτου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σε ποιες περιοχές εντοπίστηκαν και πόσοι φορείς κορονοϊού, το προηγούμενο 24ώρο. Αναλυτικά στοιχεία από τον ΕΟΔΥ.

Η «μαύρη λίστα» των θανάτων ασθενών από επιπλοκές του κορονοϊού στην Ελλάδα αυξήθηκε σημαντικά και το Σάββατο, ενώ ο αριθμός των διασωληνωμένων παραμένει σε υψηλά επίπεδα

Ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε το Σάββατο 3,199 νέα κρούσματα κορονοϊού στην Ελλάδα. Από το σύνολο των 3.199 νέων κρουσμάτων του νέου ιού στη χώρα 13 είναι εισαγόμενα εκ των οποίων 7 εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων στις πύλες εισόδου της χώρας.

Από το συνολικό αριθμό των νέων κρουσμάτων, τα 712 εντοπίστηκαν στην Αττική και τα 551 στην Θεσσαλονίκη και 237 νέα κρούσματα στην Λάρισα.

Ακόμη 118 μολύνσεις καταγράφηκαν στην Μαγνησία και 103 στην Ημαθία. Στην Πιερία επιβεβαιώθηκαν ακόμη 108 φορείς του κορονοϊού.

Η γεωγραφική κατανομή των νέων κρουσμάτων ανά περιφερειακή ενότητα:

Η ημερήσια επιδημιολογική έκθεση του ΕΟΔΥ:

Ειδήσεις σήμερα:

Κατερίνη: Η αγγελία του στοίχισε 9000 ευρώ!

Μάνος Χατζιδάκις: Η μεγαλύτερη μουσική ιδιοφυΐα της Ελλάδας

Άλεκ Μπάλντουιν: αληθινές σφαίρες είχε το όπλο που του δόθηκε