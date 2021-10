Αθλητικά

Άλεξ Κινόνες: Δολοφονήθηκε ο σπρίντερ

Σοκ στην παγκόσμια κοινότητα του στίβου έχει προκαλέσει η είδηση της δολοφονίας του Αλεξ Κινόνες.



Σοκ έχει προκαλέσει στον Ισημερινό και στην παγκόσμια κοινότητα του στίβου η είδηση της δολοφονίας του Αλεξ Κινόνες.

Στα 32 του χρόνια ο κορυφαίος σπρίντερ της χώρας και κάτοχος του χάλκινου μεταλλίου στα 200μ. στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του 2019 στην Ντόχα, δολοφονήθηκε από πυρά αγνώστων στην πόλη Γκουαγιαγκίλ.

Ο Κινόνες ήταν ο καλύτερος σπρίντερ της χώρας και αγωνιζόταν στα 100μ., τα 200μ. και τα 400μ. Κατέκτησε πολλά μετάλλια σε παναμερικανικούς και αγώνες της Λατινικής Αμερικής.

Συμμετείχε στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λονδίνου το 2012, ενώ είχε προκριθεί για τους αγώνες του Τόκιο, αλλά αποκλείστηκε ένα μήνα πριν τη διεξαγωγή τους αφού παραβίασε τους κανόνες της WADA.

