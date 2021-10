Life

Ο γάμος Φίλιππου – Νίνα Φλορ και οι λαμπεροί καλεσμένοι (εικόνες)

Πλήθος κόσμου συγκεντρώθηκε στη Μητρόπολη Αθηνών για το γάμο του Φίλιππου Γλύξμπουργκ με την Νίνα Φλορ.

Στην ίδια εκκλησία που παντρεύτηκαν οι γονείς του, Κωνσταντίνος και Άννα Μαρία, πριν από 57 χρόνια, παντρεύτηκε με θρησκευτικό γάμο τη σύζυγό του,Νίνα Φλορ, ο Φίλιππος Γλύξμπουργκ.

Το μυστήριο του γάμου του γιου του τέως Βασιλιά Κωνσταντίνου, τέλεσε στη Μητρόπολη Αθηνών ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, Ιερώνυμος.

Ο γάμος έγινε στις 17:00 με μόλις 100 καλεσμένους μέσα στην εκκλησία, ενώ γιγαντοθόνη στήθηκε σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας, για να παρακολουθήσει ο κόσμος την τελετή.

Μεταξύ των λαμπερών καλεσμένων ήταν ο Σταύρος Νιάρχος, συνοδευόμενος από τη σύζυγό του, Ντάσα Ζούκοβα, η Μαριάννα Βαρδιονογιάννη και η Γιάννα Αγγελοπούλου- Δασκαλάκη.

Στη λίστα με τους καλεσμένους είναι και εκπρόσωποι από τις βασιλικές οικογένειες της Δανίας (βασίλισσα Μαργαρίτα), της Ισπανίας (βασίλισσα Σοφία και πριγκίπισσα Έλενα), της Βουλγαρίας, της Σουηδίας, της Ολλανδίας και του Ανόβερο.

Η δεξίωση μετά το γάμο θα γίνει στο Ζάππειο, στον Εθνικό Γυμναστικό Σύλλογο, ενώ τα μέλη των βασιλικών οικογενειών θα μετέχουν σε γεύμα που θα τους παραθέσει την Κυριακή ο τέως βασιλιάς Κωνσταντίνος στις εγκαταστάσεις του Ναυτικού Ομίλου στον Πειραιά.

