Κόσμος

Ερντογάν: “Persona non grata” οι πρέσβεις που ζήτησαν την αποφυλάκιση Καβαλά

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η εντολή του Τούρκου Προέδρου προς το υπουργείο Εξωτερικών για τους 10 πρεσβευτές δυτικών χωρών.



Ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε σήμερα πως έδωσε εντολή στο τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών να κηρύξει 10 πρεσβευτές δυτικών χωρών, μεταξύ αυτών της Γαλλίας, της Γερμανίας και των ΗΠΑ, 'persona non grata', επειδή απηύθυναν έκκληση για την αποφυλάκιση του αντιπολιτευόμενου Οσμάν Καβαλά.

Ο Καβαλά βρίσκεται στη φυλακή από τα τέλη του 2017, κατηγορούμενος ότι χρηματοδότησε τις διαδηλώσεις στην Τουρκία το 2013 και ότι ενεπλάκη στην απόπειρα πραξικοπήματος του 2016. Ο ίδιος αρνείται τις κατηγορίες.

Σε μια κοινή ανακοίνωση, που εξέδωσαν στις 18 Οκτωβρίου, οι πρεσβευτές του Καναδά, της Δανίας, της Γαλλίας, της Γερμανίας, της Ολλανδίας, της Νορβηγίας, της Σουηδίας, της Φινλανδίας, της Νέας Ζηλανδίας και των ΗΠΑ απηύθυναν έκκληση για μια δίκαιη και ταχεία επίλυση της υπόθεσης του Καβαλά, Τούρκου εκδότη και μαικήνα. Κλήθηκαν για εξηγήσεις από το υπουργείο Εξωτερικών, το οποίο αποκάλεσε τη δήλωση αυτή ανεύθυνη.

«Έδωσα την απαραίτητη εντολή στον υπουργό Εξωτερικών μας και είπα τι πρέπει να γίνει: αυτοί οι 10 πρεσβευτές πρέπει να κηρυχθούν persona non grata αμέσως. Θα το διευθετήσετε αμέσως», είπε ο Ερντογάν σε μια ομιλία που εκφώνησε στο Εσκισεχίρ στη βορειοδυτική Τουρκία.

Αυτοί οι πρεσβευτές «πρέπει να γνωρίζουν και να κατανοούν την Τουρκία», είπε ο Ερντογάν κατηγορώντας τους για «απρέπεια». «Θα πρέπει να φύγουν» από τη χώρα, «εάν δεν τη γνωρίζουν πλέον», συμπλήρωσε.

Ειδήσεις σήμερα:

Άλεξ Κινόνες: Δολοφονήθηκε ο σπρίντερ

Κορονοϊός: ο “χάρτης” με τα κρούσματα του Σαββάτου

Κατερίνη: Η αγγελία του στοίχισε 9000 ευρώ!